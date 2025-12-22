Querétaro a un paso de fichar a joven promesa del Manchester City

Los Gallos Blancos de Querétaro están cerca de dar un golpe mediático en el mercado de fichajes. Según ha revelado el periodista especializado Fabrizio Romano, el mediocampista mexicano-estadounidense Alex Alcalá tendría todo arreglado para integrarse a las filas del conjunto queretano, buscando su debut oficial en el fútbol profesional.

Del City Group a la Liga MX

A sus 20 años, Alcalá ha tomado la decisión de cerrar su etapa en categorías formativas para dar el salto definitivo a Primera División. El juvenil se formó inicialmente en la academia del LA Galaxy y tuvo un paso por el Ventura County FC en la MLS Next Pro.

Alex Alcalá, jugador de la Sub-23 del Manchester City | X: @FabrizioRomano

Su proyección llamó la atención del City Group, que lo firmó en 2024 para integrarlo a la estructura del Manchester City Sub-23. Pese a su formación en uno de los entornos más competitivos de Europa, el mediocampista no logró la promoción al primer equipo dirigido por Pep Guardiola, lo que ha motivado su búsqueda de minutos en México.

Detalles del fichaje

La operación parece estar en su fase final, a falta de los protocolos médicos de rigor, pero de acuerdo a la fuente ya mencionada, ya hay acuerdo total entre las partes.

Alcalá ha sido convocado con Tri Sub-20 | IMAGO7

Se espera que el jugador las realice en las próximas horas para poder integrarse de inmediato al plantel de los Gallos Blancos para la pretemporada de cara al Clausura 2026.

El futbolista destaca por su doble nacionalidad y su polivalencia en el centro del campo. Tras años de fogueo en ligas de desarrollo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Alcalá llega a Querétaro con la etiqueta de "promesa" y la urgencia de demostrar su nivel en la Liga MX.

Aunque la directiva de Querétaro aún no ha hecho el anuncio oficial, la información proveniente desde Europa indica que el vínculo es inminente. De concretarse, los Gallos sumarían a un elemento con formación en Europa para reforzar su proyecto deportivo.