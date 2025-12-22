Diego Valdés cerca de volver a la Liga MX con histórico club del futbol mexicano

El mercado de fichajes en México ha comenzado a moverse con fuerza y uno de los nombres más importantes de los últimos años está cerca de concretar su regreso. Se trata de Diego Valdés, quien tras un breve y accidentado paso por el fútbol argentino, tendría todo encaminado para convertirse en el nuevo refuerzo de León.

Diego Valdés fue tricampeón con América | IMAGO7

De acuerdo con información del periodista Paco Montes, el mediocampista chileno, pieza fundamental en la época dorada reciente del Club América, se encuentra en negociaciones avanzadas para vestir la camiseta de "La Fiera".

Un amargo paso por Argentina

Tras alcanzar la gloria con las Águilas y ser parte vital del histórico Tricampeonato, Valdés decidió emprender el reto sudamericano con Vélez Sarsfield. Sin embargo, su aventura en el "Fortín" no cumplió con las expectativas.

Desde su llegada, el camino fue cuesta arriba y su fichaje se demoró inicialmente debido a que no aprobó unos estudios cardíacos en primera instancia, los cuales finalmente superó tras una segunda revisión satisfactoria.

La falta de continuidad física le impidió mostrar el nivel que lo consagró en México, pasando prácticamente "de noche" por el club, por lo que las constantes bajas médicas evitaron que el chileno lograra marcar diferencia en el futbol argentino.

Valdés no se ha consolidado con Vélez | X: @Velez

Horas clave para el acuerdo

El conjunto esmeralda busca recuperar protagonismo y ve en Valdés una pieza que encajaría a la perfección en su mediocampo. El chileno viviría así una nueva etapa en la Liga MX tras su exitoso paso por Coapa.

Las próximas horas y días serán fundamentales para el futuro del jugador. Si bien la negociación entre Vélez Sarsfield y la directiva de León aún no está cerrada al cien por ciento, existe optimismo para llegar a un acuerdo definitivo que concrete el retorno del talentoso "10" a México.