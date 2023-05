COMO UN HECHO

En Bolivia, el promotor que maneja al entrenador español Ismael Rescalvo da como un hecho su contratación como nuevo timonel de Mazatlán y, por ese motivo, ayer notificaron al The Srtongest que, el de este fin de semana, es el último partido de Rescalvo como estratega del cuadro boliviano, ya que el miércoles entrante el español tendría que estar en Mazatlán para firmar su contrato y ser presentado. Se dice que Ismael vendrá acompañado por su hermano Jesús como asistente técnico. Acá, mientras tanto, la directiva del Mazatlán no se ha manifestado y sigue analizando opciones y dialogando con algunos técnicos mexicanos. Rescalvo ha dirigido en Ecuador y Bolivia y con el The Strongest ha tenido buenos resultados, lo cual lo colocó en la órbita del Mazatlán.

YA EJERCE

José Hanan Jr. es ya el director deportivo de Necaxa, aunque los Rayos no lo han hecho oficial, ya que oficialmente Hanan es dirigente de Celaya que se encuentra jugando la Liguilla de Expansión. Pepe Hanan ha tenido participación en las entrevistas que tuvieron con Rafael Dudamel y con Eduardo Fentanes; así mismo, el nuevo directivo de los de Aguascalientes ya ha sostenido algunas videollamadas con los socios que tiene la familia Tinajero en Estados Unidos y que están muy al pendiente del equipo. La oficialización de la integración de Hanan Jr. se dará cuando concluya la participación del Celaya.

OTRO PROYECTO

El Irapuato busca regresar otra vez a la vitrina y la intención del grupo inversionista interesado es la de poder tener un equipo de Liga de Expansión, por ese motivo han sostenido ya algunas charlas con las autoridades municipales para tratar de solucionar el tema del estadio que es el más complejo. Hace algunos años se remodeló el Sergio León Chávez, sin embargo, surgieron problemas cuando no se le permitió a los freseros ascender a pesar de que lo habían ganado en la cancha.

