Final de Cruz Azul superó rating de Clásico y Super Bowl

RESPONDIÓ

La transmisión conjunta en televisión abierta de la final del futbol mexicano superó los 32 millones de televidentes en general, de acuerdo a las cifras de Ibope, que es el organismo que se dedica a medir los ratings. De acuerdo al informe Azteca Siete tuvo 16.6 millones de telespectadores, mientras que el Canal de las Estrellas tuvo 16.1 millones. En cuanto a puntos de rating, Azteca tuvo 13.3, mientras que Televisa sumo 11.4, en conjunto llegaron casi a 25 puntos, cifra muy buena, tomando en cuenta que el torneo pasado en Cuartos de Final el América contra Chivas tuvo alrededor de 19 puntos de rating. El pasado Super Bowl tuvo un rating conjunto entre TV Azteca y Televisa de 11.6 puntos.

FORMAS DE MEDIR

El informe de Ibope sobre los partidos de futbol presenta muchos segmentos, ya que aparte de las televisoras está dirigido a agencias de publicidad y empresas que tienen contratado el servicio. La medición se da desde personas hasta casas hogares y por segmentos de acuerdo a posición económica, a la zona de residencia, o la edad de los televidentes, por ello cambian algunos números de acuerdo con la métrica que se utilice. Se hacen muchos cortes de la información, desde ratings generales, fidelidad, alcanzados, millones de televidentes, mayores de 18, menores de 40, en fin, muchísimas gráficas para que cada empresa vaya al segmento que le interesa.

EL SEGUNDO

Fernando Madrigal, mediocampista de Gallos Blancos de Querétaro, está a punto de convertirse en el segundo refuerzo del América, toda vez que las charlas entre americanistas y queretanos se encuentran muy adelantadas y solamente faltan pequeños detalles. El mediocampista de 29 años tuvo un torneo destacado con los dirigidos por Pity Altamirano, lo cual generó que las Águilas lo consideren entre sus opciones ahora que están buscando jugadores no tan caros dentro del medio mexicano. El precio prácticamente ya fue acordado y dentro de la negociación podría entrar uno o hasta dos jugadores de los que no entren en planes de América. Gallos Blancos ve con buenos ojos a Jordan Silva, pero América no lo quiere soltar ya que tienen tres centrales extranjeros y podrían prescindir de uno de ellos y ahí estaría considerado Jordan.

