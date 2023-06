POCO INTERÉS

Para el mercado mexicano la Leagues Cup no está resultando lo atractiva que se pensaba y la prueba es que las televisoras están analizando los partidos que les interesan, mientras que para el mercado de los Estados Unidos ya están todos los derechos vendidos tanto en televisión abierta como en restringida.

Para México en primera instancia el evento será emitido en su totalidad por Apple Tv en MLS Season Pass y algunos partidos tendrán transmisión en televisión abierta. La Leagues Cup inicia el 21 de julio y termina el 19 de agosto, por ese motivo, la Liga MX se suspenderá después de la Fecha 3 y reanudará hasta finales de agosto.

TIENEN TIEMPO

Será hasta el 13 de septiembre cuando se cierren los registros en la Liga MX, por lo tanto, los clubes tienen más de dos meses de plazo para poder redondear los planteles, mientras que los jugadores que se quedaron sin club tienen tiempo para encontrar acomodo. En el caso de los que hayan tenido participación en el torneo que hoy inicia, el plazo es más corto y será terminando la Leagues Cup, con la condición de que cada club solamente puede hacer un máximo de dos incorporaciones de este tipo, es decir que hayan jugado con otro club en el mismo torneo y en la misma liga.

ACABÓ LA INVITACIÓN

Todo apunta a que Alacranes de Durango no podrá jugar en Liga de Expansión, ya que los dirigentes duranguenses no hicieron caso a las indicaciones de la dirigencia de Expansión y por ello todo apunta a que se les retira la invitación que se les giró hace un año. La Liga de Expansión no aceptó a Roberto Zermeño como presidente y por ello no se le permitió a ingresar a ninguna de las juntas de dirigentes. Durango llegó a Expansión por invitación luego de ser campeón de Segunda División.

