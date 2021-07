Liga MX ayudó a Cruz Azul y León para llevar jugadores a EU

AUTORIZADOS

Con la promesa de que no romperán la burbuja del equipo, la Liga MX consiguió que se autorizara el ingreso a Estados Unidos de los jugadores de León y Cruz Azul que estuvieron en Brasil jugando la Copa América. En primera instancia, no se había permitido que Santiago Ormeño, William Tesillo, Ángel Mena, y Jean Meneses por parte de los verdes viajaran a Estados Unidos, ya que tenían que cumplir con una cuarentena obligatoria para poder ingresar a California, sede del partido de Campeón de Campeones, misma situación en la cual se encontraba Yotún, de los cementeros, pero, con el compromiso de no romper la burbuja fueron autorizados a ingresar y a poder jugar el Campeón de Campeones.

POR PARTIDO

Aunque en primera instancia el reglamento de futbol de Tokio 2020, establece que los cuatro jugadores convocados como reservas tendrían que mantenerse en ese status durante toda la competencia y solamente podrían subir al plantel de 18 en caso de una lesión grave certificada por FIFA, las selecciones fueron informadas que por el tema de la pandemia el reglamento sufrió una modificación y en cada partido se puede hacer cambios en la nómina. Lo que sí es claro es que solamente podrán estar siete en la banca, un portero y seis de campo, y cuatro se tendrán que ir a la tribuna.

ELEGIDOS

En primera instancia los cuatro reservistas de México son Ricardo Angulo, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Sebastián Jurado, que fueron registrados con los números 19, 20, 21 y 22 respectivamente, tal y como lo establece el reglamento que indica que los jugadores considerados como reservas en la lista definitiva tienen que ocupar esos dígitos. Sorprende lo del Canelo Angulo y Piojo Alvarado, sin embargo, con la llegada de Diego Lainez y de Henry Martín pasaron a esa categoría a pesar de que han sido parte importante del proceso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO ABANDONÓ LA CONCENTRACIÓN DEL TRI EN DALLAS.