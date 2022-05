Liga MX seguirá sin descenso deportivo hasta 2026

NO HABRÁ DESCENSO

Atendiendo al Proyecto de Estabilización Económico para la Liga MX, es un hecho que no habrá descenso deportivo en los próximos años y la intención es que sea hasta 2026 después del Mundial en México cuando se pueda reactivar la posibilidad de que algún equipo de Liga MX descienda a Liga de Expansión. Mientras tanto en los próximos cuatro años se seguirá manejando el tema de multas económicas a los tres equipos que ocupen las últimas posiciones del porcentaje, ya que ese dinero se utiliza para pagar el subsidio de 240 millones de pesos que reciban 12 clubes de la Liga de Expansión a los cuales se les brinda una ayuda de 20 millones de pesos por año.

FORTALEZA

El principal motivo de suspender el descenso durante seis años, ya que este plan arrancó en el 2020 es con la intención de los clubes puedan fortalecer sus estructuras deportivas y económicas y sobre todo que algunos puedan incorporar socios que se atrevan a invertir sin el riesgo de sufrir un descenso deportivo y por ende perder el capital que se haya aportado. Mercer a esta decisión, el Necaxa pudo integrar a nuevos socios el año pasado y de la misma forma se busca que los empresarios interesados en adquirir al Querétaro sepan que tienen cuatro años para poder armar una estructura que les permita mantenerse en Primera División.

LATENTE

La posibilidad de vender lugares o franquicias para Primera División siempre ha estado latente, sin embargo, la realidad es que los interesados que han aparecido no han llenado los requisitos y por ello no se ha dado esa posibilidad. En la próxima junta de dueños ha celebrarse el 23 de mayo se tocará nuevamente el tema, para ver si verdaderamente existe interés de algún grupo empresarial de comprar una franquicia de Liga MX que rondaría en primera instancia los 700 millones de pesos y la obligatoriedad de cumplir con el Cuaderno de Cargos. Desde hace tiempo existe la intención de crecer a 20 equipos, pero no se ha logrado a causa de que no han existido empresas o empresarios con real interés de poder comprar un equipo de Primera División. Esto es independiente a que el ascenso se active o no el próximo año.

