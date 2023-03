Lillini, Chiquis y Paco Ramírez, candidatos al Tri Sub 23

SIN DECISIÓN

Rodrigo Ares de Parga en su caracter de director de selecciones nacionales, continúa la búsqueda de un entrenador para la Selección Mexicana Sub 23, con la recomendación de los dueños de que tiene que ser un estratega del futbol mexicano que resida en el país, para evitar lo que sucedió en el proceso anterior donde había casos de timoneles que no vivían en México y venían solo a los convocatorias. La intención es que este grupo de jugadores Sub 23 pueda tener su primer partido en la Fecha FIFA de marzo, por ello Ares junto con Ordiales analiza nombres como los de Andrés Lillini, Francisco Ramírez y Rafael 'Chiquis' García, entre otros. La Selección Sub 23 no calificó a los Juegos Olímpicos de París, pero se quiere darles proceso a los jugadores tal y como si se fueran a asistir a la justa.

OPCIÓN

Después de más de 10 años de trabajar como director de inteligencia deportiva de Rayados, Carlos Vela no entró en los planes del Tato Noriega y ha quedado desligado de Monterrey, y ahora suena como opción para integrarse como director deportivo de Mazatlán. Vela fue gente de confianza de Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales y Duilio Davino y era el encargado de darle seguimiento a los jugadores que Rayados tenía en mente en el mercado extranjero. Mazatlán busca un director deportivo y han puesto el ojo en Vela, quien deberá tener en claro que en caso de llegar al cuadro sinaloense no tendrá el presupuesto que tenía en Monterrey para el tema refuerzos.

INSULTOS

“Son unos hijos de puta”, gritó Nicolás Larcamón cuando se iba expulsado rumbo a los vestidores, lo cual fue escuchado por el silbante César Arturo Ramos Palazuelos. El técnico del León había sido expulsado por patear un balón después de que se marcó la pena máxima en contra y cuando se iba a los vestidores lanzó el insulto, lo cual le costará dos partidos de castigo al entrenador argentino. La disciplina es un tema que le está costando al cuadro esmeralda.

