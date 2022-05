Marcelo Flores, Orbelín y Lainez, contemplados por Tata para la Fecha FIFA

CONTEMPLADOS

Por primera vez en Fecha FIFA, Marcelo Flores será llamado a la Selección para los partidos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador en Estados Unidos. El Arsenal de Inglaterra ya recibió el pedido oficial por parte de la Femexfut para la liberación del futbolista que deberá estar en Dallas el lunes 23 de mayo para iniciar la concentración. De la misma forma hubo convocatoria para elementos como Orbelín Pineda y Diego Laínez que no han tenido muchos minutos con sus equipos en Europa. La intención de Gerardo Martino es convocar a por lo menos 30 jugadores para de esa forma poder aprovechar las tres semanas de trabajo.

APOYO UNÁNIME

El apoyo a la decisión del no descenso hasta el 2026 fue unánime por parte de todos los equipos, por lo tanto en la Reunión de Dueños del día 23 de mayo solamente se hará oficial la medida, máxime que es un tema que ya se había tocado desde el 2020 y en el cual los propietarios de clubes estaban de acuerdo para tratar de que los equipos con problemas económicos se pudieran estabilizar o encontrar socios. En la junta de jerarcas también se hará oficial el apoyo a la Selección Nacional para que el torneo termine una semana antes, tal y como lo informamos ayer en este espacio, donde la idea ahora es que el próximo torneo concluya el 30 de octubre en lugar del 6 de noviembre.

LOS MOTIVOS

La Liga de Expansión informará personalmente a los cuatro clubes que reprobaron el proceso de certificación, los motivos por los cuales no fueron aprobados. En el caso de Morelia el tema tiene que ver con los que los michoacanos no han definido en el certificado de afiliación quiénes son los accionistas del equipo. En el caso de Correcaminos y Venados tal y como se informó estaban reprobados en el primer caso que es aforo de estadio, ya que ninguno de los dos llega a los 20 mil lugares que establece en el cuaderno de cargos y en el caso de Atlante, los Potros no tienen instalaciones propias para entrenar y ese es otro de los requisitos básicos para poder ser aprobados. En la campaña 22-23 no habrá ascenso y en mayo del próximo año se abrirá nuevamente el proceso para buscar la certificación en el entendido que si no hay cuatro certificados por lo menos, no habrá ascenso.

