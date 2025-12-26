¡Se acerca! Rayados tiene principio de acuerdo con Cincinnati por el fichaje de Luca Orellano

La llegada del extremo argentino se estaría confirmando tras la aprobación final del equipo

Ramiro Pérez Vásquez
26 de Diciembre de 2025

Los Rayados de Monterrey se encuentran cada vez más cerca de firmar al extremo argentino Luca Orellano, luego de que el conjunto regiomontano y el Cincinnati llegaran a un principio de acuerdo para el traspaso del futbolista de 25 años. 

De acuerdo a César Luis Merlo hay principio de acuerdo entre clubes y solo falta detalles finales para que el jugador estampe su firma, mismo que ve con buenos ojos llegar a la Liga MX y hasta ahora se espera la respuesta del conjunto de la MLS tras la oferta definitiva de los norteños.

Luca Orellano, extremo argentino que juega en el FC Cincinnati de la Major League Soccer, está cerca de llegar al futbol mexicano tras haberse ventilado el rumor por parte de Tom Bogert hace unos días previo a Navidad. 

¿Cómo ha sido la carrera de Luca Orellano?

Orellano llegó a la MLS procedente del Vasco Da Gama, el extremo que se formó en la academia de Vélez Sársfield, en 2024, disputando 77 partidos en la liga estadounidense y marcando 15 goles, además de servir para 11 asistencias.

En la temporada de la Major League Soccer que acaba de concluir con el Inter Miami como campeón, el argentino jugó un total de 27 partidos, donde solo pudo colaborar con dos goles y cinco asistencias, con el Cincinnati que mostró una gran campaña al concluir como segundos en la Conferencia del Este.

Orellano ha destacado por su desequilibrio y capacidad ofensiva. Su perfil encajaría en la búsqueda de mayor creatividad y profundidad por las bandas para Rayados y complementar la plantilla del equipo para el Clausura 2026.

Tentado por la Liga MX

En el invierno del 2024, Cruz Azul buscó contratar a Luca Orellano, aunque las negociaciones parecían ir bien encausadas, el extremo argentino decidió renovar su contrato con el cuadro de la Major League Soccer.

Un año después, Rayados buscaría a Orellano para jugar junto a Anthony Martial, Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos y toda la galaxia que tiene el conjunto regio en el ataque tras alcanzar las Semifinales en el Apertura 2025.

LO ÚLTIMO