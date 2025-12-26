Dean Huijsen se vuelve tendencia en redes sociales al medir fuerzas con un tigre

Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento tan inesperado como viral durante sus vacaciones. El joven defensor fue captado en video mientras medía su fuerza en una actividad poco común… frente a un tigre.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, donde usuarios no tardaron en reaccionar al insólito momento. El clip muestra a Huijsen participando en una dinámica de fuerza en un recinto turístico, sin imaginar que el protagonista inesperado sería un felino de gran tamaño.

El video, compartido originalmente por cuentas especializadas en futbol internacional, fue acompañado de comentarios que destacaban lo extraño y llamativo de la escena, calificándola como una de las más "random" del día en redes sociales.

Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, midiendo su fuerza contra ¡UN TIGRE! durante sus vacaciones…



¿Qué sorprendió a los aficionados?

En el clip se observa al jugador del Real Madrid participando en una prueba de fuerza con una cuerda, mientras del otro lado aparece un tigre, lo que provocó sorpresa inmediata entre los internautas. La escena, aunque breve, fue suficiente para volverse viral en cuestión de horas.

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios oscilaron entre bromas, memes y mensajes de asombro. Algunos aficionados destacaron la tranquilidad de Huijsen ante la situación, mientras otros cuestionaron el contexto del lugar y la seguridad del animal.

El video fue replicado por múltiples cuentas deportivas, lo que amplificó su alcance y colocó el nombre del futbolista entre las tendencias del día, incluso fuera del ámbito estrictamente futbolístico.

Dean Huijsen, foco de atención dentro y fuera de la cancha

Dean Huijsen ha sido seguido de cerca por la afición debido a su proyección y su vínculo con el Real Madrid, pero esta vez no fue su desempeño deportivo lo que lo puso en el centro de la conversación.

