Negociación

El propio alto comisionado de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, está al frente de las negociaciones para que la Selección de México pueda ir a jugar el año próximo a Sudamérica con equipos argentinos y brasileños, de ser posible. La primera Fecha FIFA del 2024 es del 18 al 26 de marzo y lo primero es liberar la fecha con SUM y posteriormente poder cerrar el acuerdo con los clubes. El tema no es sencillo, ya que por contrato México tiene que jugar por lo menos 5 partidos amistosos por año en Estados Unidos para cumplir con el compromiso firmado que se tiene con Soccer United Marketing y aparte hay que agregar las ventajas obligatorias de la Liga de Naciones, sin olvidar que en el verano se jugará la edición especial de la Copa América en Estados Unidos.

SE CIERRA

Hoy termina el plazo para que los equipos de Liga MX puedan hacer contrataciones, ya que se cierren los registros y ya no se podrán dar de alta a ningún jugador, sin importar de donde venga. Ya no se puede registrar a elementos que hayan tenido participación en este mismo torneo en el futbol mexicano, pero sí se puede inscribir a extranjeros o a mexicanos que procedan de otra liga o que no hayan jugado en lo que va del Apertura 2023. Ya no se puede dejar elementos en depósito como ocurría anteriormente y ahora es necesario presentar el contrato firmado por el jugador para poder ser registrado.

PROMESA

Hace algunos meses, el padre del 'Tecatito' Corona sufrió un accidente grave en Hermosillo, Sonora, cuando fue atropellado al circular en una bicicleta. La recuperación para el progenitor del 'Tecatito' ha sido lenta y fue uno de los grandes motivos por los cuales el delantero aceptó regresar a Monterrey porque quiere estar cerca de su padre y fue una promesa que le hizo de retornar a la Liga MX.

