No lo cuadraron

Entre la Fecha 15 y la 16 de la Liga MX no hubo actividad de Concacaf y ahí se pudieron jugar las Semifinales de Ida para que las Vueltas fueran entre la 16 y 17; sin embargo, no la vieron venir y se generó el problema del Pachuca. Los dos calendarios estaban elaborados, pero se pudo vislumbrar una situación de este tipo, lo cual no sucedió. Otra solución implicaba afectar al resto de clasificados o a la Selección Mexicana si se posponía una semana el Play-In.

RECONOCIMIENTO

Hoy se cumplen 30 años del primer y único título de Liga de los Tecos y por ese motivo la directiva ha invitado a todos los que estuvieran presentes en aquella Final contra Santos a estar presentes hoy en el 3 de Marzo para recibir un reconocimiento. Carlos Briones, Enrique Cruz, Mauricio Gómez, José Luis Salgado, Marcelo Gonçalves, Osmar Donizette, Javier 'Chícharo' Hernández, Jorge Gabrich, Edson Zwaricz, Porfirio Jiménez, Mauricio Gallaga, Jaime Ordiales y Fernando Guijarro entre otros fueron invitados al evento.

LIDERAZGO

El empresario Arturo Lomelí se ha convertido en el líder de los dirigentes de Liga de Expansión; por ello, dos de las tres reuniones se han celebrado en Guadalajara, que es donde tiene su sede el tequilero. Lomelí es propietario de Atlético La Paz y es dueño de Tequila Clase Azul y ha decidido incursionar de lleno con la intención de que a los dueños de equipos de Expansión se les reconozca como tales. Ayer se volvieron a reunir en la ciudad de Guadalajara, donde se tocó de nuevo el tema de la fusión con la Sub 23, ya que algunos dirigentes tienen dudas al respecto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALMADA 'EXPLOTA' CONTRA DIRECTIVOS POR NO CAMBIAR FECHAS DE PLAY-IN: 'VAMOS A SER EL HAZMERREÍR'