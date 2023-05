Planeación

Aunque ni Duilio Davino ha sido nombrado director de selecciones, ni Gerardo Espinoza ha sido designado como entrenador de la Selección Sub 23, los dos ya se reunieron para planear el viaje a Toulon con la Sub 23, en lo que será el debut del ahora técnico de Tapatío como estratega del cuadro tricolor.

Es prácticamente un hecho que la próxima semana se harán oficiales las designaciones de Davino y Espinoza después de la Junta de Dueños, por ese motivo, Duilio viajó a Guadalajara a principio de semana para dialogar con el 'Loco' Espinoza.

Chivas está enterado de la situación, desde hace un par de semanas dio 'luz verde' para que Gerardo Espinoza sea el entrenador de la Selección Sub 23, que a mediados del mes entrante debe de estar en Toulon, Francia. La intención de Duilio y Espinoza es dar a conocer la convocatoria lo más pronto posible.

INVITACIÓN

Ante la necesidad de mantenerse en activo para la Final de Concachampions, la directiva del León busca rivales para partidos amistosos en el extranjero, han volteado los ojos al mercado costarricense para tratar de encontrar a un club que quiera enfrentar a los Esmeraldas.

La primera opción es el Alajuelense de Costa Rica, aprovechando que el entrenador es Andrés Carevic un hombre de todas las confianzas de Grupo Pachuca. Otra opción es el Saprissa.

El 31 de mayo y el 4 de junio son las fechas de los juegos de la gran Final contra Los Angeles FC y los verdes desde hace dos semanas quedaron eliminados en la Liga MX.

SIN ASCENSO

La historia de Irapuato, hace dos años, se repetirá ahora con Tampico, al cual todo apunta que no se le permitirá jugar en Liga de Expansión a pesar de que las 'Jaibas' ganaron el Campeón Campeones de la Liga Premier, cuyo premio es el ascenso directo a Expansión de acuerdo a lo que dice el reglamento de la propia Segunda División.

La directiva tamaulipeca solicitó un plazo de ocho días para entregar los documentos y la respuesta a través del propio presidente de la Premier es que no, con lo cual se da como un hecho que Tampico no ascenderá y la directiva tendrá que decidir si siguen o no en Segunda División.

