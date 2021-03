¿Por qué Martino no contempló a Chicharito para Fecha FIFA?

NO CONTEMPLADO

De nueva cuenta Javier 'Chicharito' Hernández no está contemplado por Gerardo Martino para los dos partidos que la Selección de México tendrá a finales del presente mes en Europa, ante Gales y Costa Rica. El timonel tiene en mente a varios jugadores de la MLS, como Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Efraín Álvarez, sin embargo, todavía no tiene contemplado al delantero del Galaxy. La última ocasión que Chicharito jugó con México fue en septiembre del 2019 en un amistoso contra Estados Unidos, y desde entonces el entrenador no la vuelto a convocar.

ACUERDO

El reglamento de competencia establece claramente que ningún partido se puede reprogramar por convocatorias de jugadores a Selección, por ese motivo sorprendió que el de Rayados contra Chivas de la fecha 12 se haya reprogramado, ya que se viola el reglamento, sin embargo, la Liga MX informó que fue un acuerdo de asamblea, es decir los presidentes de clubes estuvieron a favor de que se permitirá reprogramar ese encuentro para no perjudicar al Guadalajara, que aportó seis jugadores para el Preolímpico.

Con tal decisión, ahora Chivas será el menos perjudicado porque podrá jugar su cotejo de la fecha 12 con todos los convocados, mientras que los demás que aportan sí tendrán que jugar sin sus llamados a la Preolímpica, como son los casos de Pumas y Santos que perderán a dos titulares.

SIN PUNTERÍA

En 10 jornadas completas se han anotado 202 goles, 122 por parte de los equipos locales y 80 por los visitantes. De los 202 tantos, 109 se hicieron en el primer tiempo y 90 en los segundos tiempos. El detalle que sigue llamando la atención es que después de 90 partidos, solamente se ha conseguido un gol de tiro libre y fue en la fecha 1 y fue de Gignac en un disparo que tuvo colaboración del portero. Ese es el único tanto de tiro libre directo, lo cual confirma que o ya no hay tiradores o las barreras se mueven antes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ALAN PULIDO Y HENRY MARTÍN SERÁN LOS DELANTEROS EN GIRA EUROPEA