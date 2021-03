Martino: 'Si Lozano dice que necesita a Ochoa, Memo va a Olímpicos'

El 2021 estará cargado de actividad para la Selección Mexicana, ya que se juntarán el Preolímpico, la Copa de Oro y el inicio de las Eliminatorias Mundialistas por lo que habrá que darle prioridad a ciertos torneos.

Y de momento, el principal objetivo será la calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio por parte de la Sub 23, por lo que Tata Martino le ha dado libertad a Jaime Lozano para elegir a los jugadores que considere necesarios.

"Para el Preolímpico (habrá jugadores que no prestará), para Juegos Olímpicos no. La prioridad absoluta es para Jaime Lozano respecto a los Sub 23 y a los tres mayores que pueda elegir. Los jugadores tienen que estar a disposición de la Selección Mexicana. Si Jaime me dice que necesita a Memo, Memo va con Jaime", declaró Martino para Marca Claro.

El seleccionador nacional aseguró que prefiere que los jugadores salgan de México al extranjero con un proceso de formación ya hecho, púes de lo contrario tardarán en adaptarse como el caso de Diego Lainez.

"A mí me gusta (que los jugadores) se vayan hechos. Sino, corremos el riesgo de lo que le pasó a Diego Lainez que desde hace dos años se está adaptando. Dos años en los que pudo seguir siendo títular en el América y jugar competencias importantes. No creo que haya una diferencia en hacer un aprendizaje sin jugar en el Betis con ser titular sistemáticamente en uno de los equipos más importantes de México. Me adhiero más a la forma (en que se fue) de Edson Álvarez. Jugó unos cuantos torneos con América, salió campeón, se acostumbró a jugar clásicos y llegó más armado. Llegó formado y con un Mundial encima" comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOZANO: 'SI NO HAN QUERIDO VENIR AL TRI MAYOR, DIFÍCILMENTE SERÁN CONSIDERADOS PARA OLÍMPICOS'