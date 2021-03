Jaime Lozano sobre Diego Lainez: 'Dependemos de que Betis lo deje venir con tiempo'

A poco más de dos semanas para el arranque del torneo preolímpico en Guadalajara, Jaime Lozano tiene dos grandes incógnitas: Efraín Álvarez y Diego Lainez.

En charla con RÉCORD, el timonel aseguró que todavía no sabe a qué nación defenderá Efraín Álvarez, jugador del Galaxy de Los Angeles, que también es pretendido por Estados Unidos. Además, señaló que no está seguro de que el Betis libere a Lainez con anticipación, pues el Preolímpico no está marcado como fecha FIFA.

“Comunicación poca, todavía no tengo esa respuesta(Selección que representará), pero sé que está en contacto toda la gente de Selecciones Nacionales. Obviamente es alguien interesante, es alguien distinto, en un gran jugador y me parece que tiene muchísimo potencial y hay que llevarlo paso a paso”, admitió Jaime Lozano en charla con RÉCORD.

“Diego sufrió un poquito para ganarse la confianza de su técnico y ahora está jugando. Aquí lo complicado será que vaya a llegar con poco tiempo. De mi parte si quisiera que estuviera con nosotros, pero dependemos de que el Betis lo deje venir con tiempo y de no ser así y como ha venido siendo, es muy probable que Gerardo Martino pueda contar con él.

"Es el mismo caso con Gerardo Arteaga, que ha venido siendo titular en todos los partidos con nosotros y ahora, dependemos de que el Genk lo libere”, explicó.

Por último, el seleccionador nacional reconoció que él y su cuerpo técnico se encuentran más preparados para encarar el torneo, gracias al aplazamiento del preolímpico.

“Me siento más preparado, me parece que aproveché bien el tiempo que hemos estado confinados, así que me siento y veo a mi cuerpo técnico mucho mejor que al año pasado”, apuntó.

