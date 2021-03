Lozano: 'Si no han querido venir al Tri Mayor, difícilmente serán considerados para Olímpicos'

Mucho se ha hablado del interés de Carlos Vela en participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, el timonel del combinado Sub 23 Jaime Lozano, puso punto final a las aspiraciones del ‘Bombardero’, pues aseguró que es prácticamente imposible considerarlo para el proceso olímpico, al no atender el llamado del Tri mayor.

Además, el ‘Jimmy’ rechazó que tenga definidos ya a los tres jugadores mayores de 23 años que reforzarán al equipo en Tokio.

“Sin duda alguna estamos trabajando muy de la mano el cuerpo técnico de Selección Mayor y nosotros , entonces, si hay jugadores que no han querido venir al proceso de Selección Mayor, difícilmente se considerarán, no es imposible, pero prácticamente complicado que puedan estar en este proceso olímpico”, dijo Lozano a RÉCORD.

“No hemos profundizado en eso, se ha tocado muy sobre la mesa, pero la mentalidad está en ganar el Preolímpico y después tendremos bastante tiempo para ver quiénes serían los refuerzos. Hace un año me preguntaban lo mismo, pero dependerá mucho del momento que vivan”, añadió.

Consciente de que en el camino tendrá que recortar su lista, Lozano reconoció a través de su experiencia como seleccionado, que será complicado hacerle entender a sus futbolistas que algunos no podrán asistir a la justa olímpica.

“Es complicadísimo, y te lo dice alguien que fue a todo un proceso mundialista y no fue. De verdad es duro y depende mucho de el momento, los refuerzos son eso, jugadores que te van a dar algo que no encuentras en la actual plantilla. Para el Preolímpico van 20 y en Juegos Olímpicos son 18, entonces, ya de antemano dos no estarán", agregó.

El Preolímpico está a la vuelta de la esquina y para el estratega mexicano, el duelo debut ante República Dominicana será la clave para lograr el boleto a Tokio.

“En torneos tan cortos como el que se viene, que son tres juegos para avanzar, tienes que ganar el primero sí o sí, estamos pensando en todos los rivales, pero inmediatamente lo que más nos importa es ganar de buena manera este primer encuentro", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA LLAMÓ A LOZANO PARA PEDIRLE OPORTUNIDAD DE PELEAR POR UN LUGAR EN TRI SUB 23