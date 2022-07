¿Qué árbitro se sometió a liposucción y mintió a Archundia?

HABRÁ SANCIÓN

Mucho malestar generó en el nuevo titular de la Comisión de Arbitraje que el silbante internacional, Diego Montaño, no se haya presentado a los trabajos de la convención anual por haberse sometido a una liposucción. El árbitro informó que no asistiría, ya que una persona de su familia había dado positivo a Covid-19 y que tenía que estar aislado, sin embargo, Archundia se enteró de que el verdadero motivo fue la cirugía estética y de inmediato reportó el hecho a la federación para que se tomen las medidas correspondientes.

CANDIDATOS

El próximo proceso de la Selección Mayor de México no tendrá partidos eliminatorios, por estar calificados automáticamente al Mundial del 2026, por ello el nuevo titular de la Dirección de Selecciones Nacionales debe elaborar un plan especial, lo mismo con las Selecciones Menores, donde no hay calificación al Mundial Sub 20 y no hay Juegos Olímpicos. De momento, Yon de Luisa tiene varios candidatos que está analizando, algunos ya con conocimiento del área porque estuvieron anteriormente. Tampoco hay mucho tiempo, ya que el Tri tiene cinco partidos antes de llegar a Qatar y el primero es a finales del mes entrante en Atlanta.

COMPETENCIA

Después de dos jornadas en el rubro de tiros a gol, solamente hay dos mexicanos dentro de los mejores 10, lo cual demuestra que en esas posiciones los no nacidos en México son mayoría. Los futbolistas con más disparos a portería son: Aristeguieta de Mazatlán y Gignac de Tigres con siete, seguidos por Thauvin de Tigres, Funes Mori de Rayados y Alexis Vega de Chivas, todos con seis. El otro mexicano en ese Top 10 es Ozziel Herrera del Atlas con cinco. Por cierto, Herrera también compite en tiros con destino a portería donde es el mejor junto con Funes Mori, los dos tienen cuatro disparos.

