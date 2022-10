¿Qué posiciones están más peleadas en la lista del Tata?

PLANEACIÓN

Para integrar la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico nacional tiene en mente llevar a tres porteros, ocho defensas, siete mediocampistas y ocho delanteros. El Tata Martino decidió convocar a 31 elementos para entrenar en Girona, lo cual significa que cinco tendrán que ser cortados antes del 15 de noviembre, que es la fecha límite señalada por FIFA. La única posición definida es en la portería, donde el timonel designó a los tres cancerberos que tiene en mente. En la defensa llamó a nueve, donde analizará la situación de Johan Vásquez y Jesús Angulo hasta el final.

LOS MÁS PELEADOS

Las lesiones de Raúl Jiménez y Jesús 'Tecatito' Corona obligaron al entrenador a llamar a 11 delanteros, y al final el plan es llevar a ocho, lo cual significa que sobran tres. En el extremo por derecha es donde más dudas se tienen y donde hasta donde se sabe, no hay lugar para los tres (Orbelín, Lainez y Antuna) y alguno se tendría que quedar fuera, en el caso de que no fuera Corona. También un centro delantero de los cuatro no estará en Qatar y por izquierda parece que los tres (Lozano, Alvarado y Vega) tienen su lugar ganado.

NO CONTEMPLADO

En primera instancia la Comisión de Arbitraje no tiene contemplado a Fernando 'Cantante' Guerrero para los juegos de Semifinales, ya que no gustó su trabajo en el Pachuca contra Tigres. La intención de la Comisión es que los juegos de Vuelta los silben el Tribilín Santander y Adonaí Escobedo, que está teniendo una gran Liguilla. La gran sorpresa es que a César Ramos lo designaron para dirigir el jueves en Pachuca sin haber pitado en Cuartos de Final.

