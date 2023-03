¿Quiénes serán la base del Tri en el verano?

LA BASE

Los 23 jugadores tomados en cuenta por Diego Cocca para el partido del domingo pasado contra Jamaica serán la base para el Final Four y la Copa Oro, toda vez que ya no habrá una convocatoria mayoritaria y se llamará solamente a los que se pueda registrar. Para el Final Four y la Copa Oro, el entrenador tendrá a los jugadores más de 40 días, toda vez que antes de las Semifinales de Liga de las Naciones se jugará un partido amistoso en San Diego, California. Dentro de los 23 del domingo pasado, no estuvieron Antuna por suspensión y Kevin Alvarez por lesión, y son de los que podrían estar en la convocatoria.

CONSIDERADO

El único de los no considerados entre los 36 convocados en el primer llamado podría ser Alexis Vega, a quien Diego Cocca tiene en el radar y lo convocará para el amistoso del mes próximo en Phoenix, frente a Estados Unidos. Dentro de la primera convocatoria hubo elementos que no jugaron un sólo minuto, como son los casos de Ponchito González, Sebastián Córdova, Roberto de la Rosa, Tiba Sepúlveda, y otros que jugaron muy poco tiempo como Marcel Ruiz y Jesús Angulo, lo cual los deja con pocas posibilidades, aunque seguramente serán considerados para el amistoso contra Estados Unidos, tomando en cuenta que no se podrá contar con europeos, ya que no es Fecha FIFA.

OTRO CLÁSICO

Después de haber pitado el Clásico del Norte, donde le fue bien, César Ramos Palazuelos fue designado para dirigir el Clásico Tapatío, mientras que el Gato Ortiz, que estuvo en el Clásico Nacional, ahora silbará el duelo entre Toluca y Tigres, que es de lo más atractivo de la Jornada 13 y que marcará el regreso de Diego Montaño, después de seis fechas de castigo, pues el silbante tapatío silbará el cotejo entre Bravos de Juárez y Puebla. El que sigue fuera de circulación por una lesión es Pérez Durán, quien solamente actúa como VAR, ya que no se ha recuperado de una grave lesión de rodilla que lo aqueja desde hace siete meses por lo menos.

