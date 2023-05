Rafael Dudamel, el elegido

DESCARTADOS

La directiva de Necaxa se comunicó con Sebastián Battaglia y con Eduardo Fentanes para notificarles que ellos no fueron los elegidos y para agradecerles que se hayan interesado en charlar con la dirigencia hidrocálida que los consideró a ambos como opción para la dirección técnica.

Con el que no se comunicaron es con Rafael Dudamel, por lo que todo apunta a que el venezolano será el elegido, toda vez que, la semana pasada que estuvo en México, el sudamericano tuvo la posibilidad de dialogar con los Tinajero, así como con José Hanan y Alberto Clark, que son los encargados de elegir al nuevo estratega.

Necaxa tiene programado un partido de pretemporada en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y por ello le han metido celeridad a la elección del nuevo entrenador.

CERRADO

En primera instancia, la directiva de Atlas planea no abrir todo el Estadio Jalisco para el partido del jueves frente a Chivas y la intención es que no funcionen en ese partido la Zona Alta Oriente y la Cabecera Alta Sur que, en conjunto, son más de 13 mil localidades. En todo lo que va del torneo, los rojinegros no han abierto esas zonas, ni siquiera en los duelos ante América y Chivas de Fase Regular.

La Zona Alta Oriente consta de 8 mil 194 lugares, mientras que la Alta Sur tiene 5 mil 170 lugares. Solamente que la demanda sea muy alta, se analizaría la posibilidad de abrir ambas tribunas, pero en primera instancia no.

FALLIDO

Solamente 40 guardias de seguridad privada, fueron contratados por la directiva de la Universidad de Zacatecas para el partido del sábado contra Tampico Madero, en duelo donde la entrada fue gratuita. A pesar de los antecedentes y de lo que está en juego, que es la posibilidad de ascender a Liga de Expansión, los zacatecanos únicamente contemplaron a 40 elementos; por lo cual, cuando se generó el problema en la tribuna no hubo forma de detenerlo y los aficionados de Tampico tuvieron que ser llevados a la cancha.

Al final de los hechos, el presidente municipal de Tampico, que viajó a Zacatecas, solicitó apoyo de la Guardia Nacional para poder regresar. Hasta ayer por la tarde, a pesar de las imágenes, no hay un solo detenido por las autoridades zacatecanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NECAXA HACE OFICIAL LA SALIDA DE ANDRÉS LILLINI; APUNTA AL TRI