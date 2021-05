Raúl hará pruebas con Wolves y Tata decidirá llamado

A LA ESPERA

La próxima semana el Wolverhampton someterá a una prueba especial a Raúl Jiménez para ver si el delantero ya está en condiciones de poder hacer futbol sin restricciones. Por ese motivo Gerardo Martino determinó poner al delantero en la prelista de 40 jugadores que le solicitó Concacaf para el Final Four y de esta forma tener la posibilidad de llamar a Jiménez en caso de que el goleador mexicano reciba la luz verde del cuerpo médico de su club. En caso de que todavía no se autorice a Raúl entrenar al parejo, el delantero no sería convocado ya que no tendría caso traerlo.

PRIORIDAD

El Final Four es prioridad sobre la gira de tres partidos amistosos que realizará la Selección Preolímpica por Europa y ante tal escenario el entrenador de la Selección Mayor, Gerardo 'Tata' Martino, podría recurrir a algunos elementos que Jaime Lozano tiene en mente para los Juegos Olímpicos. Jugadores como Alexis Vega, Uriel Antuna, Johan Vázquez, Carlos Rodríguez, Alan Cervantes y Erick Aguirre, entre otros. Para el partido del 29 contra Islandia, Martino no podrá contar con los jugadores de los dos equipos que lleguen a la Final de la Liga MX y por ello recurriría a los antes citados. La convocatoria entre el duelo contra Islandia y Final Four será de aproximadamente 30 futbolistas, ya que a los citados para medirse a Islandia se agregarán los finalistas y algunos de Europa.

VACACIONES

Será hasta después del 12 de junio cuando los seleccionados reciban 10 días de vacaciones y posteriormente los convocados tendrán que reportarse para preparar la Copa Oro. El 12 de junio México se enfrentará a Honduras en Atlanta con la misma convocatoria del Final Four y después de eso quedaran de vacaciones y se dará a conocer la lista de quienes tendrán que reportarse el 23 para posteriormente el 30 en Nashville medirse a Panamá y de esa forma iniciar la preparación para la Copa Oro que arranca el 10 de julio. El verano será complicado para la selección, ya que entre amistosos, Final Four y Copa Oro podrían jugar más de 10 partidos.

