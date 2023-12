La llegada de Beñat San José no fue el único cambio en Atlas, ya que la directiva rojinegra decidió darle las gracias al director deportivo Alvaro de la Torre y al director de Fuerzas Básicas, Albert Espigares. En el lugar de De la Torre se nombró a Eduardo Herrera, exjugador de Pumas y Santos y para substituir al español Espigares nombraron al argentino Hernán Lisi a quien en su momento trajeron como auxiliar técnico de Benjamín Mora.

CONFUSION

La que reinó en el sorteo de la Copa América en Miami, ya que a los directores de competencias de CONMEBOL y CONCACAF se les olvidaron las reglas especiales de que no podía haber mas de 3 equipos sudamericanos en el mismo grupo y de la misma forma no podía haber más de 2 de CONCACAF. El bombo 4 generó la confusión y de entrada a Bolivia lo pusieron en el grupo de México, después cambiaron y dijeron que era el ganador de Honduras contra Costa Rica y cuando estaba a punto de terminar el evento volvieron a cambiar y dijeron que finalmente Jamaica sería el rival de México en el Grupo B, ante la sorpresa de los presentes que no entendían la confusión.

A ESPERAR

Será hasta el domingo a la media noche cuando Jaime Lozano defina la lista de jugadores convocados para enfrentar a Colombia la próxima semana en Los Angeles. El entrenador de la Selección tiene que esperar a que termine la semifinal entre Tigres y Pumas para saber con cuáles jugadores podrá contar, en el entendido de que mo podrá llamar a futbolistas de los dos cuadros que lleguen a la Final.

