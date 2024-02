Sin negociación

Un WhatsApp enviado por una gente cercana a Cruz Azul a Carlos Vela es por ahora lo único que hay entre los cementeros y el delantero mexicano. Hasta ayer por la noche, el mensaje ni siquiera había sido respondido por el jugador, por lo tanto, el tema no llega ni siquiera a negociación y los cementeros buscan un centro delantero, tienen hasta el 8 de marzo para poder registrar a uno, siempre y cuando sea agente libre, requisito que llena Carlos Vela quien terminó contrato con Los Angeles FC en noviembre.

SU GENTE

Nacho Ambriz llevó como sus asistentes a Santos Laguna, a Luis Pérez y al “Negro” Miguel Martínez, quienes fueron sus colaboradores en Toluca. El timonel aceptó que el preparador físico y que el entrenador de porteros sean gente de Grupo Orlegi, por ello el “Perrote” Arturo López será el responsable de la parte física y Manuel Corona el responsable de los porteros. López y Corona ya tienen varios torneos dentro de la organización.

EN PARTES

La Fecha 9 se jugará en varios días tratando de no saturar el calendario de Liga MX. El primer juego se celebra hoy entre Atlas y Pumas. El martes de la próxima semana juegan Puebla contra Pachuca y Necaxa ante Chivas y un día después, el miércoles 21 se celebra el Toluca vs León, América vs Mazatlán y Toluca vs Santos.

La jornada terminará dentro de dos semanas, el martes 27 Gallos vs San Luis y el miércoles 28 Xolos vs Rayados y Tigres vs Bravos. Con el tema de la Liga de Campeones de Concacaf y para que no se saturen, se buscó este modelo de buscar días en otras fechas en los cuales se puedan jugar partidos de las jornadas a mitad de semana.

