Super Bowl, con menos rating que juegos estelares de Liga MX

COMPARATIVO

El Super Bowl LV del pasado domingo entre Tampa Bay y Kansas City arrojó un saldo en televisión abierta de 11.6 puntos de rating, con un 6.3 a favor de Televisa y 5.3 de TV Azteca, lo anterior sin contar las transmisiones por televisión restringida y redes sociales. Tratando de hacer un rápido comparativo con el futbol mexicano, el partido con mejores números del torneo pasado fueron los Cuartos de Final de Ida de Chivas contra América, que tuvo en televisión abierta 18.2 puntos de rating entre Azteca y Televisa. El segundo juego más visto fue el de Semifinales de Chivas contra León, con un 16.1 de puntos de rating.

FALLAS

El Sistema Integral de Información Deportiva (SIID) de la Liga de Expansión no se actualizó al reglamento y permitió que un par de equipos de esta categoría registraran más de ocho jugadores nacidos en México mayores de 23 años, a pesar de que el reglamento de la Liga de Expansión señala que ocho es el máximo de mayores permitido. Antes de jugarse la fecha 1, Leones Negros reportó que Tlaxcala, que sería su primer rival, tenía nueve registrados, y la liga, al cerciorarse, notificó a los tlaxcaltecas, quienes respondieron dando de baja a César Cercado y a José Danel Tehuitzil, que ya estaban dados de alta en (SIID). La liga no hizo nada ni hubo sanción porque el torneo todavía no arrancaba y permitieron que Tlaxcala los diera de baja.

OTRA

A pesar de que ya había pasado con Tlaxcala, el SIID no se actualizó al reglamento y permitió que Morelia registrara a nueve jugadores mayores mexicanos, uno más de los permitidos. Ledezma, Milke, Eduardo Pèrez, Luis Pérez, Acosta, Tamay, Martínez, Zúñiga y Jiménez son los nacidos antes de 1997, que es la fecha establecida para ser considerados como mayores. Correcaminos se quejó y la Liga de Expansión turnó el caso a la Comisión Disciplinaria, ya que en el reglamento no se contempla cuál es la sanción en caso de que un equipo como Morelia o Tlaxcala incurran en una violación al reglamento. La alineación indebida no se consolida, ya que en ningún momento jugaron los nueve al mismo tiempo, sin embargo, sí es una falta grave. El software del SIID se tiene que actualizar a la brevedad posible ya que estas cosas no deberían de pasar en ligas profesionales.

