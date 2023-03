Surinam jugará sin sus estrellas contra México

MUY MERMADOS

Surinam no podrá contar con sus tres mejores jugadores para el partido de este jueves contra México, toda vez que Haps Ridgeciano, que milita en el Genoa de Italia, Tjaron Cherry del Maccabi Haifa, y Paal del Queens Park Rangers, no estarán presentes, ya que se reportaron lesionados. Ante tal situación todo el peso de Surinam recaerá en el defensor Abena, que milita en el Ferenvcaros, y Biseswar, que lo hace en el Paok, y que ambos ya enfrentaron a México en el juego de Ida celebrado en Torreón el año pasado.

SE PERFILA

Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez se ha convertido en la principal opción para ocupar el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Futbol en el mes de mayo, cuando Yon de Luisa deje el cargo. 'La Bomba' ya ha sostenido varias charlas con algunos dueños de clubes, donde el exdirectivo de Televisa ha dejado en claro la forma en que le gustaría trabajar y a la vez le han informado cuáles serían exactamente sus funciones. 'La Bomba' tendría libertad para integrar su equipo de trabajo y llevar sus propios directores de áreas, con excepción de la Selección Mexicana, donde Rodrigo Ares de Parga fue colocado por los dueños y a ellos les rinde directamente.

RECUERDO

Al finalizar el partido entre Celaya y Durango, el asistente técnico de los Alacranes se metió a la cancha a reclamarle al silbante Edgar Ulises Rangel Jr. que no hubiera marcado una clara falta de los Toros en la jugada del segundo gol, el auxiliar le dijo: “Si tu padre te viera arbitrar se moriría de vergüenza, no sacaste nada de él”, y de inmediato el nazareno le mostró la tarjeta roja. Edgar es hijo de Edgar Ulises Rangel (qepd) y que fuera un buen árbitro y por ahora el joven no ha podido consolidarse, por eso lo bajaron de Liga MX a Liga de Expansión, donde se ha convertido en un nazareno confiable.

