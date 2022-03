Tano Ortiz trabajaba con Chato Rodríguez; América los separó

OPORTUNIDAD

Tratando de buscar una opción de trabajar en México, Fernando Ortiz decidió, desde hace un año, mudar de residencia y dejó Argentina para instalarse en Guadalajara y esperar que se presentará alguna oportunidad.

La idea del “Tano” Ortiz era la de trabajar junto con Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez como asistente, y era muy común verlos juntos en la Perla Tapatía preparándose para cuando surgiera algo. Un par de equipos de Liga de Expansión se acercaron al “Tano”, pero no hubo acuerdo y fue el América quien lo buscó para invitarlo a trabajar en la Sub 20, donde no hubo cabida para el “Chato” Rodríguez, quien actualmente reside en Torreón; ahí trabaja como comentarista de radio y televisión en Multimedios. Ortiz tiene experiencia de Primera División en Paraguay, donde dirigió al Sol de América y al Sportivo Luqueño.

SUSPENDIDO

Fomentar entre sus compañeros árbitros la aplicación de la Regla 4 de juego, consistente en el uniforme de juego, tiene suspendido a Marco Antonio Ortiz Nava, ya que de la Comisión de Arbitraje le dijeron que esa es función de los instructores y que no le corresponde a él andar mandando whatsApp o tuits a sus compañeros. Hace unas semanas, en un partido de Necaxa, el “Gato” retrasó el inicio del partido ya que varios jugadores de los Rayos traían calcetas de un color diferente a los tubos de las medias y los mandó a quitárselas. Aunque la regla lo señala, ningún otro silbante se preocupa por ello y, después del castigo a Ortiz Nava, ni se preocuparán por ese detalle reglamentario.

OBLIGADOS

Por sus ‘pistolas’, la Concacaf decidió mover el partido de León contra Seatle Sounders, de martes para jueves, con lo cual complicó las cosas a la Liga MX, que tiene programado para un día después el encuentro de la fecha 11 entre Mazatlán y los verdes. Reglamentariamente el encuentro ya no se podrá jugar en viernes y en la Liga se trabaja tratando de encontrar una ventana disponible para el compromiso, toda vez que en sábado están llenos todos los horarios y en domingo por la tarde noche también, ya que ese día se juega el Clásico.

