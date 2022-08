Tata contempla cuatro 'invitados' del Tri para gira en España

INVITADOS ESPECIALES

Al no poder contar desde el inicio de la concentración definitiva para Qatar 2022 con todos los jugadores contemplados por Gerardo Martino, el Tata analiza la posibilidad de invitar a cuatro futbolistas a la concentración de Girona con la categoría de invitados y con reglas muy claras de que en primera instancia no estarían contemplados para la Copa del Mundo y que la única forma de que se pudiera abrir un lugar sería por una lesión. La intención del entrenador es la de no crear falsas ilusiones, por ello en caso de que se apruebe el proyecto, el entrenador hablaría personalmente con los cuatro invitados para explicarles la situación.

INCOMPLETOS

La selección tiene contemplado viajar a Girona el 31 de octubre con los jugadores contemplados de la Liga MX, mientras que los foráneos se integrarían después del 10 de noviembre. El 9 la Selección tiene contemplado celebrar un partido amistoso frente a Irak en Girona y para entonces el Tata tendría solamente entre 16 y 18 jugadores, de acuerdo a los foráneos que sean convocados, que se contempla podría ser entre 8 y 11. La semana entrante Gerardo Martino se reunirá con Jaime Ordiales para dialogar sobre este proyecto.

CRITERIOS DIFERENTES

Aunque las jugadas de Rotondi frente al Atlas y de Caicedo contra Querétaro fueron muy parecidas, en el caso del jugador de Tigres la Comisión Disciplinaria decidió no quitar el castigo al ecuatoriano, lo cual llama la atención ya que se pensó que todas las jugadas parecidas a las de Rotondi serían sancionadas de la misma forma. En el caso del cementero, la Disciplinaria aprovechó que ese día la Comisión de Arbitraje ofreció conferencia y tanto Archundia como Osses dijeron que no era roja y de ahí se agarraron para quitarle la sanción al jugador de Cruz Azul. Como ahora no hubo conferencia, se basaron en el informe arbitral y Caicedo se fue suspendido un partido. Aguas con los criterios diferentes en jugadas parecidas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIMÉNEZ, FUNES MORI Y HENRY LUCHAN POR LLEGAR A QATAR 2022.