Tata pidió a FMF 'equipo especial' para imprevistos en Qatar

ATENCIÓN ESPECIAL

El cuerpo técnico de la selección le ha recomendado a la Dirección de Selecciones Nacionales la integración de un equipo especial, que se dedique a atender situaciones que se les puedan presentar a los seleccionados durante el Mundial de Qatar 2022.

La intención es que este grupo esté integrado por doctor, traductor y agente de viajes, para que en caso de que alguna familia de cualquiera de los 26 convocados tenga alguna situación de enfermedad, boletos o vuelos, pueda ser atendida por estas personas para tranquilidad del propio seleccionado. Los jugadores de la Liga MX que sean convocados saldrán de México el 31 de octubre a Girona, España, mientras que los que militan en otras países se irán incorporando cuando vayan terminando sus ligas.

NO GUSTÓ

Después de la Fecha 3, el titular de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia, y el responsable de la instrucción, Enrique Osses, aparecieron en una conferencia de prensa para explicar las jugadas polémicas que se habían presentado hasta el momento y prometieron que cada tres o cuatro fechas lo estarían haciendo, sin embargo, no fue así, y ya se fue la Fecha 9 y no han vuelto a aparecer públicamente. Se sabe que no gustó en las altas esferas el hecho de que el presidente de los silbantes haya hablado de errores y horrores y no se ha dado luz verde para una nueva conferencia.

A LAS BASES

Después del carnaval arbitral de la Fecha 8, los árbitros y oficiales del VAR recibieron la recomendación de ir al VAR lo menos posible y se les citó que recuerden la plática que les dio hace un par de años el mero mero del VAR, David Elleray, quien vino desde Europa y les ofreció una charla a la cual llegó con dos piedras, una grande y una chiquita, y el europeo les dijo que el VAR era para encontrar errores del tamaño de la piedra grande y de no de la chica.

Tan malo es que se recomiende que se use mucho, como que se utilice poco. Simplemente que se recurra las veces que sea necesario, siempre y cuando haya errores claros y manifiestos que corregir, y no como comprobante de faltas que es como se estaba usando en México hasta antes de esta Jornada 9.

