Tri aún cuenta con Perú para amistoso de septiembre

PENDIENTE

Hasta antes de que Perú quedará eliminado, SUM tenía cerrado un compromiso con los peruanos para que en la Fecha FIFA de septiembre jugara contra México en Pasadena, California. Con la eliminación de los sudamericanos para estar en Qatar, la empresa encargada de organizar los partidos del equipo mexicano en Estados Unidos esperan que los incas se mantengan en lo hablado y acepten jugar a pesar de su eliminación. México tiene programado jugar el 24 y el 27 de septiembre y se tenía programado el primero en Pasadena contra Perú y el segundo en Santa Clara ante Colombia, lo cual tendrá que confirmarse en los próximos días.

CONDICIONADO

La primera condición que Armando Archundia tuvo que aceptar para ser elegido como presidente de la Comisión de Arbitraje es que el chileno Enrique Oses que es el instructor no se toca y el andino seguirá como responsable de la instrucción a los silbantes. Oses llegó de la mano de los dirigentes de la Federación que consideraron que el sudamericano era la persona ideal para suplir a Arturo Angeles que era de todas las confianzas de Arturo Brizio. Archundia tendrá que adaptarse a las formas de trabajo del instructor.

AJUSTE

A partir del próximo torneo, los porteros en la ejecución de los tiros penales tendrán que tener los dos pies sobre la raya y ya no solamente uno como era anteriormente. En el ajuste de las reglas de juego que ya llegó a la Comisión de Arbitraje en México se indica que el guardameta en los penales no podrá situarse ni por delante, ni por detrás de la linea de meta, ya que deberá tener posicionado los dos pies sobre la raya. Algunos porteros acostumbraban poner un pie atrás de la línea para tener mas impulso y ahora ya no será posible, lo cual es una ventaja mas para el tirador.

