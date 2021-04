Ya hay fecha para Semis de Nations League

YA HAY FECHA

El jueves 3 de junio serán las Semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, ese día México se enfrentará a Costa Rica en busca del pase a la Final que se jugará el domingo 6 ante el ganador de Estados Unidos y Honduras. En primera instancia se había pensando en que la Semifinales se llevaran a cabo en Chicago y la gran Final en el nuevo estadio De las Vegas, Nevada, sin embargo, no lo han podido confirmar y parece que Texas lleva la delantera, ya sea en Dallas o Houston donde ya se permiten partidos de beisbol con aficionados.

A PAGAR

La Selección Mexicana le adeuda a SUM cinco partidos amistosos en Estados Unidos correspondientes al año pasado y en el presente se tienen que jugar otros cinco, es decir en lo que le resta al 2021 se tendrían que celebrar 10 amistosos, lo cual parece imposible, tomando en cuenta que hay que jugar Final Four, Copa de Oro y en septiembre inician las eliminatorias. Por ahora todo apunta a que se jugaría un encuentro de los de SUM antes del Final Four y dos más después, antes de que inicie la Copa de Oro, para de esa forma poder celebrar otro en octubre y uno más en diciembre aunque no sean en Fecha FIFA, pero la FMF necesita cumplir ese compromiso para acceder al dinero que significa que son más de 10 millones de dólares por año.

OTRA OPORTUNIDAD

Los jugadores como Erick Lira, 'Chicote' Calderón, 'Mudo' Aguirre, Ismael Govea, Fernando Beltrán, 'Chino' Huerta, Jeremy Márquez, Jairo Torres y Kevin Castañeda, entre otros que se quedaron fuera del Preolímpico, volverán a tener oportunidad de luchar por un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El cuerpo técnico tiene ocho o nueve lugares seguros y en otras posiciones tiene dudas y es ahí donde se abre la posibilidad para los antes mencionados. Le quedan cinco fechas al torneo para que alguno demuestre que puede meterse en esa convocatoria que se conocerá a mediados de junio.

