Yon De Luisa se lleva a su gente de la Femexfut

SE VAN

La gente cercana a Yon De Luisa que trabaja en Femexfut han sido informados por el propio dirigente que tengan listo todo para entregar sus puestos en mayo al nuevo jerarca. De Luisa les explicó a sus cercanos que la decisión está tomada y que no ha cambiado nada desde el día que les informó a los dueños que no buscaría la reelección.

Una de las personas más cercanas, Beatriz Ramos, fue la primera en presentar su renuncia, y ya se nombró a un nuevo responsable de esa área. Personajes como Íñigo Riestra, José Romano, Enrique Nieto Jr., Jaime Ordiales y Luis Maldonado, son gente de toda la confianza de De Luisa, que él los colocó en los sitios que hoy ocupan.

PERFIL BAJO

A raíz de que De Luisa determinó no buscar la reelección, el dirigente mantiene un perfil bastante bajo, por ese motivo no estuvo presente en la presentación de Diego Cocca, tampoco se dejó ver en el Congreso Mundial de FIFA, y el domingo pasado en el Estadio Azteca no apareció en vestidores y cancha y solamente estuvo en el palco donde convivió con algunos dirigentes. Lo que todavía no está claro es qué puesto podría tener para conservar el lugar que el dirigente tiene en el Mundial de 2026.

RECONOCIMIENTO

Durante mucho tiempo, Héctor Lara fue el representante de Grupo Salinas ante Federación, y tuvo injerencia en su momento en Atlas, Jaguares y Morelia. Posteriormente, fue a Bravos de Juárez por invitación de Memo Cantú, y ahí trabajó a lado de Tato Noriega.

Más tarde Álvaro Dávila se lo llevó a Cruz Azul y al salir de los celestes tocó muchas puertas sin fortuna, por ello aprovechó la recomendación de Juan Reynoso para irse como director de competencias de la Federación de Perú, a la cual acaba de renunciar para integrarse como directivo de Monterrey. El Negro Lara es de los directivos que más conocen de reglamentos nacionales e internacionales y por ello el Tato Noriega decidió invitarlo.

