Yon de Luisa seguirá en su puesto

NO ESTÁ EN RIESGO

Yon de Luisa seguirá como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y su puesto no depende del resultado de mañana (miércoles) contra Arabia Saudita. Los dueños le han externado al presidente de la FMF que tiene todo el apoyo para que en cuanto concluya la participación de México en Qatar se aboque al proyecto 2026, donde el cuadro azteca será local. En Qatar se encuentran muchos directivos de clubes, quienes también le han ratificado el apoyo al dirigente.

PRIMER PASO

Yon de Luisa está consciente que en cuanto termine la participación de México en Qatar 2022, lo primero será elaborar un proyecto a cuatro años, con la desventaja en la parte deportiva de que no se tendrán eliminatorias y esas fechas se tienen que aprovechar para buscar partidos importantes. Hay que recordar que México no clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, ni en varonil, ni femenil, y tampoco clasificó al Mundial Sub 20; por ello, se requerirá de un proyecto para rescatar esas camadas de jugadores. Por supuesto que hay algunos nombres que han trascendido y De Luisa tendrá que sondear esas opciones con los dueños.

SE VAN

Por lo menos, 200 aficionados mexicanos le han solicitado a la agencia de viajes que los trajo a Qatar que les adelanten el regreso a Ciudad de México y otros a Guadalajara, algunos ya ni siquiera verán el tercer partido. La decisión sorprendió, ya que la gran mayoría traen el paquete por los 3 juegos de la primera fase y algunos con el regreso abierto. Otros más han decidido salir de Qatar y dirigirse a Dubai. Es evidente que la derrota contra Argentina pegó mucho en el ánimo de algunos que tenían otras expectativas.

