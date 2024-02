No podemos ser ciegos ante los logros de Ochoa

Han pasado 20 años desde que Guillermo Ochoa debutó bajo los tres palos del Club América. Desde entonces lo recuerdo como un joven decidido a cumplir todos sus sueños; no sé si pensaba ya en todo lo que hoy ha conseguido, pero sí estoy segura de que imaginaba cosas grandes.

No podemos ser ciegos ante los logros de uno de los guardametas históricos de nuestro país. Guillermo ha jugado más de 500 partidos con clubes y 125 con Selección; además, suma diez títulos, tres de ellos con América, uno con Standard Lieja, seis con la Selección Mexicana, el más grande: la medalla de oro en Juegos Olímpicos.

Su historia no es ajena a los fracasos, eso es un hecho, pero no se puede fracasar si no se intenta, si no se es valiente para arriesgarse.

“Ochoa es el mejor arquero en su zona de confort, no sabe salir. ¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande de Europa? No es un arquero completo”, dijo el mítico arquero del América Héctor Miguel Zelada, quien en su trayectoria sólo puede presumir a las Águilas como el equipo más importante en el que jugó.

Y dejando de lado la historia, cuando el arquero de Salernitana estuvo a punto de fichar para el PSG, pero un problema de dopaje positivo por clembuterol lo alejó del cuadro francés.

El defecto de Guillermo -si así podemos definirlo- es que jugó en el América, y eso, como al club, lo hizo uno de los jugadores más odiados. Esos colores fueron suficientes para encasillarlo.

Hoy en la antesala de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, recuerdo cuando hace unos años Ochoa me dijo que quería llegar a la justa, jugar su cuarto Mundial y sumar su sexta asistencia.

La idea no suena descabellada, el arquero hoy juega en Europa y mantiene un nivel que le permite ser titular en el Tricolor; sólo quienes le pisan los talones podrán lograr arrebatarle el puesto si demuestran que tienen mejores cualidades que Guillermo.

Aunque todo parece indicar que Ochoa estará en su sexto Mundial, y marcará su nombre en los libros del futbol internacional.

Entonces, seguirá la discusión de si Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia de México o lo es Jorge Campos, La ‘Tota’ Carbajal, Pablo Larios, Oscar Pérez. Aún cuando la trayectoria y los fríos números lo definen como el mejor después de 20 años de carrera.

