Hechicero, lo único bueno del 91 Aniversario del CMLL

Lo vengo diciendo desde hace un tiempo: el mejor luchador mexicano en la actualidad se llama Rey Hechicero y al fin, después de muchos años y de que parecía que sus jefes preferían mandarlo a comentar funciones con TUDN (algo que también hace muy bien) en vez de ponerlo a luchar en el cuadrilátero, se le hace justicia al quedarse con la máscara de Euforia para convertirse en el gran ganador del 91 Aniversario del CMLL.

Su estilo de lucha, esa maestría del llaveo y contra llaveo a ras de lona, la presencia física y hasta su facilidad de palabra en el micrófono han conectado con la afición de la Arena México, que lo tiene como su verdadero ídolo, al que no deja de aplaudir, ovacionar e impulsar cada vez que aparece en el ring, no como a otros...

Y es que a ver, el triunfo de Hechicero y su tan anhelada consagración me alegró como seguramente a otros miles de aficionados a la lucha libre, pero no hay que perder de vista lo decepcionante en general que fue el 91 Aniversario del CMLL.

¿Por dónde empezamos? La función arrancó con una entretenida lucha, pero luego el espectáculo fue a menos, pues basta con decir que el combate para definir al ganador de la Copa Independencia entre Máscara Dorada y Titán (ganador) se llevó la rechifla del respetable y varios gritos de "¡Otra lucha!", pese a que pintaba para robarse la noche.

Bueno y ni qué decir de la lucha por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL entre la estadounidense Willow Nightingale y la puertorriqueña Zeuxis (nueva campeona), que si bien estaba siendo muy aburrida y lenta, duró menos que quincena en diciembre, lo cual te habla de lo disminuida que ha quedado la división femenil en la empresa... "¡¿Dónde estás, Stephanie Vaquer?!", dicen por ahí.

¿Y qué me dicen del evento estelar del 91 Aniversario del CMLL? Tanto se la pasaron cacareando, presumiendo y vendiendo la lucha entre Místico y Chris Jericho, que estuve a nada de creer que era un dream match, pero estuvo lejos siquiera de ser un combate palomero.

Para empezar vayamos quitándole esa etiqueta de 'ídolo' a Místico, es un mito, y muestra de ello es que el público de la México, que se supone es el más exigente y experto, lo abuchea más de lo que lo aplaude.

Sobre Chris Jericho, podrá ser todo lo leyenda que quieran, histórico por haber pisado casi todas las empresas del mundo y demás, pero para sus 53 años deja mucho qué desear en el cuadrilátero, no fue capaz de lucir ni hacer lucir a su oponente y por ello la afición que se dio cita en la Arena México abucheó con todas sus fuerzas al concluir el combate, dejando como conclusión que la lucha estelar del 91 Aniversario debió ser el cuadrangular de máscaras y no ese bodrio... Y se quejaban de la última lucha del Vampiro Canadiense en Triplemanía XXXII, pues ¡ahí se la llevan eh!

Ya por último, una sugerencia al CMLL... Ojalá esos 2 mil 500 pesos que cobraron a los 50 aficionados (o sea, 125 mil pesos) que compraron el meet & greet con Místico y Chris Jericho, los inviertan en una mejor escenografía para que ya quiten esos papelitos de colores comprados en la papelería de la esquina que hay en el vestíbulo, pero sobre todo en una remodelación a las instalaciones de la Arena México, pues el viernes se inundó el estacionamiento, convirtiendo la visita a la Catedral de la lucha libre mexicana en una mala experiencia.

KARIS LA MOMIA JR. SE RETIRA

Y en otros temas, hace unos días trascendió que el Hijo de La Parka, quien portaba el nombre de Karis La Momia Jr., ya no pertenece a Triple A, algo que es verdad, se los puedo confirmar, pero no sólo eso, también les puedo revelar que Tutuy, como le apodan sus amigos y familiares, ha decidido retirarse de la lucha libre apenas a los 23 años de edad.

Las razones solamente él las sabrá, quizá la lucha libre no era su verdadera pasión y subirse al cuadrilátero únicamente fue para complacer a su padre, que en paz descanse, pues incluso en más de una ocasión dijo públicamente que él no quería portar el personaje de La Parka Jr., mismo que le pertenece a Triple A hasta el año 2030, así que no les sorprenda que pronto pueda aparecer una nueva versión de la tilica y flaca en la Caravana Estelar.

Regresando al hijo de La Parka, algo que pocos saben es que antes de incursionar en la lucha libre, el joven formaba parte de las fuerzas básicas del equipo Pachuca, jugaba como portero y tenía como ídolo a Óscar 'Conejo' Pérez, siendo incluso un buen prospecto para llegar al futbol profesional, sin embargo, diferentes circunstancias lo llevaron por el camino del pancracio, siendo el único de los 13 hijos reconocidos de La Parka en debutar como luchador profesional.

