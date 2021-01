¡Ayuden a Juan Esquivel!

La jornada uno comenté los serios problemas técnicos que tiene Juan Esquivel, y en el Cruz Azul vs Puebla los volvió a mostrar. No sabe ubicarse, no tiene lectura de partido, corre mucho pero sin sentido; bueno, no sabe colocarse en los tiros libres.

Mientras no se atreva a expulsar, difícilmente progresará. Giménez no fracturó a Corral de milagro y solo sancionó la falta, Gularte le dio con los tachones a Orbelín Pineda en el muslo y sólo amonestó, Segovia casi le saca un ojo a Giménez y no pasó nada, mientras sean faltas en media cancha no hay problema, pero para tomar decisiones importantes, no sabe hacerlo.

