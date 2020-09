César Ramos, rigorista

El trabajo de César Ramos con un solo detalle, la expulsión de Talavera es muy rigorista. El arquero fue previamente amonestado por protestar.

En la acción del penal no veo fuerza excesiva como para mostrar la segunda amonestación.

Lamentablemente en México en todas las categorías tienen la mala costumbre de amonestar cuando sancionan un penal aunque la falta no lo amerita, este es el caso.

Bien en no sancionar penal en el minuto 26, ya que no existe falta sobre Gonzalez, quien intentó engañar a César simulando una falta, aquí no amonestó y la acción lo ameritaba.

