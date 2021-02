Diego Montaño, con falencias en Torreón

Mientras físicamente no esté bien y no se prepare en forma correcta difícilmente Diego Montaño tendrá un trabajo sobresaliente, muy lento y lejos de la jugada, insisto renguea no sé si por una lesión o algún problema físico.

La amonestación a Naveda es totalmente injusta, perdió casi cuatro minutos revisando un penal que si hubiera marcado la falta previa sobre Acevedo no hubiera perdido tanto tiempo y se evita la revisión. Aplica la ventaja pero se le olvida amonestar al que cometió la falta.

No entiendo porqué explica cada falta que cobra, esto sucede cuando el árbitro tiene inseguridad de lo que va haciendo.

