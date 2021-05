Eduardo Galván, tan malo como el Juárez vs Toluca

Tan malo el partido, como el árbitro. Eduardo Galván no aprende, no tiene la mejor idea de cómo darle fluidez al partido, faltas muy claras que no sanciona y nunca beneficia a quien le comenten la falta.

En la mano del gol anulado a Toluca, no amonestó a Alexis Canelo que intentó engañarlo, además, es tan clara que lo hay necesidad de ir al VAR, esperemos no verlo en la Liguilla no hay nivel.

