Qué tristeza ver que el presidente de la Comisión de Árbitros ande envuelto en un chisme de vecindad con Maganda, tema que no supo manejar desde el principio y perdió el control de la situación.

No quería hablar de este tema, pero después de escuchar las declaraciones de Arturo Brizio me veo obligado hacerle una pregunta:

Manifestó que la baja definitiva de Adalid correspondía a sus bajas calificaciones, en eso estoy de acuerdo. Pero me gustaría saber, ¿qué es más grave?, porque según Brizio, Adalid sólo cometió un error en el partido de Toluca, lo defendió a capa y espada y unas semanas después lo da de baja.

Mi querido Arturo, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es más grave, tener un solo error en un partido o que varios de tus árbitros tengan errores “REGLAMENTARIOS”? Porque si mal no recuerdo, Alejandro Funk, Oscar Macías, Diego Montaño, en femenil la árbitra de Francia, y podría seguir con la lista porque es muy larga, en Expansión los malos arbitrajes y la violencia prevalece en cada partido.

Si la baja de Adalid corresponde a bajas calificaciones, seguro tendrías que tomar la misma decisión con este grupo, pero todos siguen en el arbitraje. ¿Ya vez que no eres parejo?, ¿que es una venganza contra Adalid por el escándalo que organizó para regresar al arbitraje? Perdiste nuevamente, mi querido Arturo.

PITA FALTAS Y SACA PARTIDOS

Sé que muchos árbitros se molestan cuando ocupo este par de términos, pero lo que vemos cada semana me permite confirmar que hay muchos árbitros con este par de atributos.

Eduardo Galván dirigió dos partidos con 80 faltas, 42 y 38 en cada uno; esta jornada, Santander sancionó 37; Víctor Cáceres, 36; Fernando Hernández, 36, y César Ramos, 37.

Se han olvidado de ser buenos conductores y sancionan hasta las que no son. Esto es el resultado de la inseguridad que tienen en el momento de arbitrar y de la falta de capacitación. Sancionan todo para que no suba de tono el partido.

Lamentable que no tengan recursos arbitrales para detener tanta infracción, tienen un promedio de una falta cada tres minutos aproximadamente, volviéndose cómplices de la pérdida de tiempo.

LA JORNADA

Sigo viendo un árbitro de llano en Santander. Increíble que un silbante FIFA no sepa correr, ubicarse y tener lectura de partido; se adelanta innecesariamente a la jugada dándole la espalda, eso es de primaria; recursos arbitrales, cero.

Fernando Hernández es el mismo caso, sólo que también depende mucho de lo que le diga su cuerpo arbitral; no toma decisiones importantes si el VAR no interviene o sus asistentes le dicen que hacer. Ambos con arbitrajes de muy bajo nivel, pero es lo que hay.

Fernando Guerrero. Qué pena ver un arbitraje manipulado. Amonesta a Montes y Molina en el minuto 11 y un minuto después, Molina da un pisotón a Montes y no se atrevió a expulsar; hay un penalti de Mosquera que no sancionó a favor de chivas; la conducción, a su conveniencia, siendo lo único rescatable la expulsión de Tesillo.

Marco Antonio Ortiz. Pensé que muy pronto sería el mejor árbitro de México, pero está muy lejos esa meta. Qué arbitraje tan malo en Toluca, todos le gritan; provocó el juego ríspido y no sabe controlarlo; Canelo y Sambueza se han convertido en los jugadores que más faltas les cometen, lamentablemente los árbitros no hacen nada. De no mejorar, será uno más del montón.

Por último, desde que llegó Arturo Brizo a la Comisión de Árbitros (más de tres años) no han descubierto a ningún árbitro con futuro, no vemos algún prospecto para sobresalir, la pésima administración y la falta de gente capaz en la instrucción y capacitación, agregando la terrorífica forma de realizar las designaciones, ha llevado al arbitraje a una de sus peores momentos en años; también ojalá y alguien nos explique cuál fue el beneficio, la herencia que dejó ARTURO ÁNGELES en tres años que vivió de la FMF, porque la verdad fue un atraco y un fracaso.