Era de esperarse

Como cada jornada, Arturo Brizio salió a defender lo indefendible, lo de Toluca vs Pumas no tiene explicación, mal el VAR, mal y mal el análisis del presidente de la Comisión de Árbitros, que a nadie dejó satisfecho, ya nadie le cree, bueno, ni sus propios árbitros que también están muy inconformes por la sobreprotección que tienen algunos del grupo. Creo que deberían recomendarle a Brizio que se olvidara de hacer estos análisis que no sirven de nada y no aportan nada, sólo justificar. Arturo, ya no pierdas el tiempo, hay que poner en orden el arbitraje que está pasando por una de sus peores épocas.

VIOLENCIA

Jorge A. Pérez Santander dirigió el Xolos vs León, en el partido Tigres vs Palmeiras se sancionaron 24 faltas; en la Final vs el Bayern, 23; Jorge sancionó 25 faltas únicamente de Xolos, más 11 de León, una exageración; no expulsó a Martínez por dar una patada por detrás, a Fernández por dar un cabezazo y Angulo, que dio una patada de expulsión, la dejó en amarilla. Muy sobrado, sintiéndose 'Pelé del arbitraje' y terminó como un árbitro de la Deportiva, Puerta 5.

Marco A. Ortiz (Pachuca vs Atlas). Hasta el minuto 27, cuando el VAR le avisó de la mano de Murillo, decidí no ver más el partido; en el penalti, Ortiz estaba de frente a la jugada y vio claramente la mano, pero no quiso responsabilizarse y esperó a que el VAR lo llamara; Rocha fue amonestado al 14' y seis minutos después dio una patada de amarilla y no quiso mostrársela, qué bajo nivel presenta este árbitro que pensé que era la promesa del arbitraje mexicano, qué decepción.

Adonaí Escobedo (América vs Querétaro). No existe una toma contundente de la expulsión de Doldán, pero Adonaí estaba muy cerca y tomó la decisión inmediatamente, se la tenemos que poner buena, lo malo que después de esta expulsión se perdió, todo mundo le grita; la calificación de faltas es de muy bajo nivel y pierde el control del partido; en las bancas, una pachanga, todo mundo dirige de pie y el cuarto árbitro, ni en cuenta.

Diego Montaño (Chivas vs Necaxa). Sigo viendo un árbitro fuera de ritmo, lejos de la jugada, por lo que inventa una gran cantidad de faltas, mientras no se ponga físicamente al 100 por ciento no va a mejorar; una pena que su carrera no progrese y lo malo que será uno más del montón.

Lo rescatable de la jornada fueron César Ramos, quien hizo un gran trabajo en Torreón; me gusto el desgaste físico y la fluidez al partido, buen control y conducción. A Fernando Hernández se le facilitó el partido por el marcador en Puebla, pero recordar que fue de los que estuvo de VAR en el Toluca vs Pumas, junto con Jonathan Hernández, que lo habían corrido del arbitraje por malo, la regaron.

DESIGNACIONES

Increíble que no exista planificación y razonamiento en las designaciones. No es posible que en dos designaciones a Yair Miranda (Jornada 3 y 6) lo manden con Tigres; a Víctor Cáceres, otro con dos juegos, lo debutaron con Mazatlán vs Necaxa y su segunda designación fue Necaxa vs Cruz Azul; Ulises Rangel tiene cuatro torneos en la Liga MX con cuatro partidos, tres de ellos con Puebla, como dirían los chavos, “Es neta”, y tengo muchos ejemplos más y podría seguirle, pero lo cierto es que es un completo desorden y falta de planeación.

Arturo, dejaste en manos de gente incompetente las designaciones, tuviste la obligación y presión de echar a tu compadre Arturo Ángeles, espero que muy pronto te deshagas de la gente incompetente que tienes, que por cierto algunos están esperando a que te quiten y ya están levantando la mano para quedarse con tu puesto, qué lealtad.