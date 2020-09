Vaya escándalo que ocasionó la Comisión de Árbitros por el partido Mazatlán vs Cruz Azul, solitos ocasionaron que la prensa y la opinión pública los criticara fuertemente, ya que a raíz de la declaración de Arturo Brizio, la cual a nadie convenció, y donde como siempre salió a defender lo indefendible, les fue como en feria. Falta de credibilidad y certeza en sus declaraciones, nada bien quedó Brizio y su querido Arturo Ángeles.

Y por cierto, hablando de Arturo Ángeles, instructor de la Comisión de Árbitros, ya es muy notorio que los silbantes ya no lo quieren y una prueba es que los audios que les envió para explicar la jugada de Mazatlán, fueron mandados a la prensa, exárbitros y a todo el gremio arbitral, esto para exhibir la falta de profesionalismo del señor, la escasa calidad como instructor y lo poco leal al gremio. Su explicación muy cantinflesca, no es claro, habla de una consulta y que todo estaba perfectamente solucionado, consulta a quién, cuándo la hicieron, cuándo presentaron el documento donde les confirman la respuesta, todo clandestino y nada oficial, ya ven por qué les comento que perdieron credibilidad.

Otra situación lamentable es la designación en Mazatlán de Óscar Macías, el árbitro FIFA con mayor número de partidos suspendido. En mi última columna les comentaba que no tenía caso que siguiera arbitrando y que haría una más fuerte, pues ya llegó y tuvieron que salir a defenderlo y para cerrar con broche de oro designan de VAR en el mismo partido a Jonathan Hernández, a quien corrieron por realizar cuatro cambios en un partido en Monterrey. Así cómo quieren mejorar, hay cosas inexplicables.

Otro caso aterrador es la designación a Óscar Mejía la jornada pasada, el señor fue designado de cuarto árbitro al Clásico, mínimo salió a medianoche o una de la mañana del estadio, con menos de 12 horas tenía que presentarse en Toluca como VAR. Hagamos la cronología, llegaría aproximadamente tres de la mañana al hotel de concentración en Toluca, no asistió a la planeación del partido, cuánto tiempo durmió, estaría apto para su trabajo con tan pocas horas de descanso. Esto me parece una falta de respeto a los equipos y a la Liga MX, que no tienen más árbitros, por qué arriesgar el partido, al árbitro y al cuerpo arbitral, no me explico estas decisiones.

JORNADA 11

Tenemos que resaltar los trabajos de Jorge A. Pérez y Fernando Hernández, el primero en Necaxa Puebla, muy comprometido y acertado en sus decisiones, Fernando en el Clásico, salvo la jugada en la que anula el gol al América donde no me parece falta, lo demás lo hizo correctamente, jugada de apreciación donde decidió sancionar la falta.

Quien me decepcionó fue Marco Ortiz, muy sobrado, caminando todo el partido como menospreciando el juego, sancionando a larga distancia, por eso sus decisiones no fueron correctas. Tiene para más, pero no quiere.

Yair Miranda y Adonaí Escobedo, el primero le anuló un gol legitimo a Tigres en el minuto uno, se salvó porque Tigres ganó, Adonaí salió bien librado, pero no entendí que fue a hacer con el Chepo de la Torre, el técnico le metió una buena regañada y no hizo nada.

En general seguimos viendo lo mismo, nada sobresaliente y muchos están en el plan de saca partido y pita falta. El tema es que no hay quien los enseñe arbitrar y algunos hacen lo que pueden, ante la falta de instrucción algunos tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero no les alcanza.