Isaac Rojas, fatal en el Monterrey vs Atlas

Entiendo que no hay árbitros pero un novato lo haría mejor que Isaac Rojas. Increíble lo del min. 27 cuando sanciona que un defensor le devuelve el balón al portero de Atlas y tiene que ser corregido por su asistente que está más lejos que Isaac, inseguro y poco concertado, al 39 se comió lo que le dijo Gallardo: “No ma…we… no es falta", a estas alturas estas cosas no sorprenden.

Aguirre le gritó todo el partido y no hizo nada, demasiadas las protestas de los jugadores que en varias ocasiones lo acosaron y lo rodearon, al término del primer timepo no sancionó penal cuando Andrada arroya y da un rodillazo a su adversario, lo rescatable, milagrosamente no influyó en el partido.

