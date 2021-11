Faitelson tras el Pumas vs América: 'Solari es un desvergonzado'

Los pésimos partidos de Liguilla que hubo este miércoles 24 de noviembre han desatado la polémica, pero muchas de las críticas recayeron sobre el América, tanto que Faitelson llamó 'desvergonzado' a Solari por su planteamiento en Ciudad Universitaria.

En el programa de Futbol Picante las opiniones fueron dividas por el juego que dieron las Águilas, sabiendo que el América fue el líder general y que Pumas con trabajos entró a Repechaje, hecho que enfureció a Faitelson.

: "Fue decepcionante hoy el América". "El América NO puede jugar así". ¿Cómo definir el planteamiento del América tras el 0-0 ante Pumas en el juego de ida? pic.twitter.com/lw4EH981uN — Futbol Picante (@futpicante) November 25, 2021

"Se trata del América, lo de hoy es impresentable. Con todo respeto, el señor Santiago Solari es un desvergonzado, nos ha venido a engañar, a mentir", dijo Faitelson.

"La propuesta del América fue tirana, va contra la historia del club, no podemos admitir que un equipo como el América no vaya a proponer, a buscar la portería contraria. (Solari) Dejó en la banca a Sebastián Córdova, a Henry Martín y a Roger Martínez; el América no puede jugar así", explotó Faitelson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SOLARI: 'EN LIGUILLA EL TORNEO VUELVE A EMPEZAR'