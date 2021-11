Lillini tras la Ida del Pumas vs América: 'Un equipo propuso y el otro vino a defenderse'

Pumas deberá ser agresivo en el Estadio Azteca. El entrenador felino, Andrés Lillini, aseguró que tratará de atacar al América en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, ya que será la única manera de poder avanzar a Semifinales.

“Sabemos que el Azteca en este proceso es muy fuerte, se hicieron muy fuertes de local. Pero debemos ir con la responsabilidad de ir a atacarlos, no vamos a ganar si no atacamos, porque el empate no nos sirve.

“No meternos atrás, porque seguramente vamos a perder. Después ser inteligentes. Elegir a los que mejor estén desde el punto de vista físico. El grupo está deseoso de jugar mañana, si se pudiera”, aseguró en conferencia.

El timonel auriazul está convencido de que ambos equipos tienen las mismas oportunidades de avanzar; sin embargo, dejó en claro que deberán hacer algo similar a lo que realizó Pachuca en la Liguilla anterior cuando eliminaron a los azulcremas en el Estadio Azteca.

“50 y 50. Las chances están divididas. América perdió en el año con Pachuca, en este semestre no perdió. En el Azteca le debemos de ganar, porque si no quedamos fuera. Tenemos que tratar de hacer lo que hizo Pachuca”, puntualizó.

Lillini trata de no pensar en el cambio de reglamento que eliminó el criterio de gol de visitante, ya que considera que siempre los equipos salen a buscar ganar, no a avanzar por medio de un empate.

“El que quedó mejor colocado en la tabla debe de tener un privilegio, que es jugar en su casa, cierra la fase ahí. Nosotros, el gol de visitante, no lo tomo en cuenta. Uno piensa en ganar, no piensa en hacer un gol y después que te empaten. Nunca se me cruzó por la cabeza si el gol de visitante es justicia o injusticia”, concluyó.

