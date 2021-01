Jorge Isaac Rojas, con 'nulo' argumento

Jorge Isaac Rojas es uno de los peores silbantes que he visto y que ha tenido el arbitraje mexicano, no entiendo cómo arbitra en Liga MX con tan bajo nivel, debe tener una muy buena palanca en la comisión de arbitraje.

Las acciones de Mario de Luna al minuto 47' y la de Huerta al 52', son de tarjeta roja y no se atreve a expulsarlos. Opta por expulsar a González supuestamente por insultos, aquí cabe la pregunta, cómo lo escucho si estaba a más de cinco metros de distancia del jugador, Sambueza le hizo dos cortes de manga en su cara pero ahí no se atrevió a expulsarlo, el penal se lo tuvieron que decir porque en cancha no ve nada.

