Partidos de hoy miércoles 14 de enero del 2026

Un miércoles lleno de futbol. Hoy habrá mucha actividad deportiva especialmente en el mundo del futbol donde se veremos actividad tanto en Europa como en México. Además, la actividad deportiva también se enfocará en el basquetbol con múltiples partidos. A continuación te presentamos todos los partidos a seguir del día.

Futbol internacional

La actividad comenzará con el futbol europeo donde los dos máximos candidatos al título de la Serie A verán la acción. Primero el Napoli se medirá al Parma, y poco después el Inter de Milán verá la acción ante Lecce.

Además, el Real Madrid verá su primer partido sin Xabi Alonso y con Arbeloa como DT al disputar su partido de Copa del Rey.

Napoli vs Parma Calcio (Serie A)

11:30 hrs

Disney+ Premium / ESPN 2

Inter vs Lecce (Serie A)

13:45 hrs

Disney+ Premium

Alavés vs Real Madrid (Copa del Rey)

14:00 hrs

Sky Sports

Verá su primer partido al mando | AP

Liga MX- Jornada 2

Este miércoles también continuará la actividad del futbol mexicano con los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026. Este día se destaca el juego de Cruz Azul quien debutará en el Estadio Cuauhtémoc, así como el duelo entre Pumas y Tigres quienes se llevarán los reflectores de la Jornada.

Cruz Azul vs Atlas

17:00 hrs

Canal 5 / TUDN / ViX Premium

América vs Atlético San Luis

19:00 hrs

Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Querétaro vs Tijuana

19:00 hrs

FOX ONE

Toluca vs Santos Laguna

21:00 hrs

Canal 5 / TUDN / FOX ONE / ViX Premium

Tigres UANL vs Pumas UNAM

21:06 hrs

TV Azteca Deportes / Azteca 7 / FOX ONE

Se llevan los reflectores | IMAGO7

Basquetbol- NBA y G-League

Finalmente, la actividad del día terminará con múltiples partidos de la NBA, así como uno más de la G-League. Los Capitanes de la Ciudad de México jugarán en la Arena Ciudad de México midiéndose al Río Grande Valley. Además, los Bulls, Nuggets y Knicks tendrán actividad.

Utah Jazz vs Chicago Bulls

19:00 hrs

NBA League Pass

Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans

19:00 hrs

NBA League Pass

Capitanes CDMX vs Rio Grande Valley Vipers (G-League)

20:00 hrs

Disney+ Premium / ESPN 2

Denver Nuggets vs Dallas Mavericks

20:30 hrs

Disney+ Premium / ESPN / NBA League Pass

New York Knicks vs Sacramento Kings

21:00 hrs

NBA League Pass

Washington Wizards vs LA Clippers

21:30 hrs

NBA League Pass