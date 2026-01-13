Partidos de hoy miércoles 14 de enero del 2026

Futbol nacional, internacional y básquetbol se llevan los reflectores este miércoles

Rafael Trujillo Alarcón
13 de Enero de 2026

Un miércoles lleno de futbol. Hoy habrá mucha actividad deportiva especialmente en el mundo del futbol donde se veremos actividad tanto en Europa como en México. Además, la actividad deportiva también se enfocará en el basquetbol con múltiples partidos. A continuación te presentamos todos los partidos a seguir del día.

Futbol internacional

La actividad comenzará con el futbol europeo donde los dos máximos candidatos al título de la Serie A verán la acción. Primero el Napoli se medirá al Parma, y poco después el Inter de Milán verá la acción ante Lecce

Además, el Real Madrid verá su primer partido sin Xabi Alonso y con Arbeloa como DT al disputar su partido de Copa del Rey. 

Napoli vs Parma Calcio (Serie A) 

  • 11:30 hrs
  • Disney+ Premium / ESPN 2

Inter vs Lecce (Serie A)

  • 13:45 hrs
  • Disney+ Premium

Alavés vs Real Madrid (Copa del Rey)

  • 14:00 hrs
  • Sky Sports
Liga MX- Jornada 2

Este miércoles también continuará la actividad del futbol mexicano con los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026. Este día se destaca el juego de Cruz Azul quien debutará en el Estadio Cuauhtémoc, así como el duelo entre Pumas y Tigres quienes se llevarán los reflectores de la Jornada.

Cruz Azul vs Atlas

  • 17:00 hrs
  • Canal 5 / TUDN / ViX Premium

América vs Atlético San Luis

  • 19:00 hrs
  • Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Querétaro vs Tijuana

  • 19:00 hrs
  • FOX ONE

Toluca vs Santos Laguna

  • 21:00 hrs
  • Canal 5 / TUDN / FOX ONE / ViX Premium

Tigres UANL vs Pumas UNAM

  • 21:06 hrs
  • TV Azteca Deportes / Azteca 7 / FOX ONE
Basquetbol- NBA y G-League

Finalmente, la actividad del día terminará con múltiples partidos de la NBA, así como uno más de la G-League. Los Capitanes de la Ciudad de México jugarán en la Arena Ciudad de México midiéndose al Río Grande Valley. Además, los Bulls, Nuggets y Knicks tendrán actividad.

Utah Jazz vs Chicago Bulls

  • 19:00 hrs
  • NBA League Pass

Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans

  • 19:00 hrs
  • NBA League Pass

Capitanes CDMX vs Rio Grande Valley Vipers (G-League)

  • 20:00 hrs
  • Disney+ Premium / ESPN 2

Denver Nuggets vs Dallas Mavericks

  • 20:30 hrs
  • Disney+ Premium / ESPN / NBA League Pass

New York Knicks vs Sacramento Kings

  • 21:00 hrs
  • NBA League Pass

Washington Wizards vs LA Clippers

  • 21:30 hrs
  • NBA League Pass
