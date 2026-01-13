Partidos de hoy miércoles 14 de enero del 2026

Un miércoles lleno de futbol. Hoy habrá mucha actividad deportiva especialmente en el mundo del futbol donde se veremos actividad tanto en Europa como en México. Además, la actividad deportiva también se enfocará en el basquetbol con múltiples partidos. A continuación te presentamos todos los partidos a seguir del día.
Futbol internacional
La actividad comenzará con el futbol europeo donde los dos máximos candidatos al título de la Serie A verán la acción. Primero el Napoli se medirá al Parma, y poco después el Inter de Milán verá la acción ante Lecce.
Además, el Real Madrid verá su primer partido sin Xabi Alonso y con Arbeloa como DT al disputar su partido de Copa del Rey.
Napoli vs Parma Calcio (Serie A)
- 11:30 hrs
- Disney+ Premium / ESPN 2
Inter vs Lecce (Serie A)
- 13:45 hrs
- Disney+ Premium
Alavés vs Real Madrid (Copa del Rey)
- 14:00 hrs
- Sky Sports
Liga MX- Jornada 2
Este miércoles también continuará la actividad del futbol mexicano con los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026. Este día se destaca el juego de Cruz Azul quien debutará en el Estadio Cuauhtémoc, así como el duelo entre Pumas y Tigres quienes se llevarán los reflectores de la Jornada.
Cruz Azul vs Atlas
- 17:00 hrs
- Canal 5 / TUDN / ViX Premium
América vs Atlético San Luis
- 19:00 hrs
- Canal 5 / TUDN / ViX Premium
Querétaro vs Tijuana
- 19:00 hrs
- FOX ONE
Toluca vs Santos Laguna
- 21:00 hrs
- Canal 5 / TUDN / FOX ONE / ViX Premium
Tigres UANL vs Pumas UNAM
- 21:06 hrs
- TV Azteca Deportes / Azteca 7 / FOX ONE
Basquetbol- NBA y G-League
Finalmente, la actividad del día terminará con múltiples partidos de la NBA, así como uno más de la G-League. Los Capitanes de la Ciudad de México jugarán en la Arena Ciudad de México midiéndose al Río Grande Valley. Además, los Bulls, Nuggets y Knicks tendrán actividad.
Utah Jazz vs Chicago Bulls
- 19:00 hrs
- NBA League Pass
Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans
- 19:00 hrs
- NBA League Pass
Capitanes CDMX vs Rio Grande Valley Vipers (G-League)
- 20:00 hrs
- Disney+ Premium / ESPN 2
Denver Nuggets vs Dallas Mavericks
- 20:30 hrs
- Disney+ Premium / ESPN / NBA League Pass
New York Knicks vs Sacramento Kings
- 21:00 hrs
- NBA League Pass
Washington Wizards vs LA Clippers
- 21:30 hrs
- NBA League Pass