Liga MX sanciona a Toluca: Nemesio Diez sufre veto parcial por agresión de aficionado

Una grada de la casa de los Diablos permanecerá cerrada durante el duelo vs Santos de la Jornada 2

Fernando Villalobos Hernández
13 de Enero de 2026

Toluca comenzará su participación como local en el torneo Clausura 2026 con una ausencia notable en las gradas. Debido a incidentes ocurridos en la pasada Final del Apertura 2025, la Liga MX ha impuesto una sanción que obliga al cierre de una zona específica del Estadio Nemesio Diez para el encuentro de la Jornada 2 frente a Santos Laguna.

El motivo del castigo: Agresión a Gignac

La sanción deriva de la conducta inapropiada de un asistente durante el último partido disputado en 2025. Según los reportes, un aficionado agredió físicamente al delantero de Tigres, André-Pierre Gignac.

A través de un comunicado oficial, la directiva de los "Diablos Rojos" confirmó que el responsable ha sido plenamente identificado. Como medida ejemplar, el individuo ha sido vetado de por vida, por lo que no podrá volver a ingresar al inmueble mexiquense para ningún evento futuro.

Comunicado de Toluca | X: @TolucaFC

Secciones afectadas y medidas del Club

La restricción para el partido de este 14 de enero se aplicará exclusivamente en:

  • Zona VID - Sección Cinco.

El resto de las localidades de la Zona VID y del estadio operarán con normalidad. El club reiteró su compromiso con la seguridad y la promoción de un ambiente familiar, rechazando cualquier acto de violencia en sus instalaciones.

Compensación para los abonados

Reconociendo la afectación para quienes ya cuentan con su pase de temporada, el Toluca anunció una medida compensatoria. Los abonados de la Sección Cinco recibirán, sin costo adicional, el acceso para el partido de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, un encuentro que originalmente no estaba contemplado en el paquete del abono anual.

