Alex Padilla titular en la victoria de Athletic Club en Copa del Rey

El Athletic Club ha sellado su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey tras superar una eliminatoria agónica ante la Cultural Leonesa, club de la segunda división de España. El arquero mexicano Alex Padilla vio actividad en el pase del conjunto de Bilbao a los Cuartos de Final.

Athletic Club de Bilbao | X: @AthleticClub

Protagonismo y resistencia bajo los tres palos

Alex Padilla fue el elegido por Ernesto Valverde para defender el arco bilbaíno. Para Padilla, este encuentro representó apenas su segunda aparición en toda la temporada desde su regreso al Athletic tras su etapa en Pumas. El guardameta mexicano ha asumido un rol de especialista copero de alta resistencia, acumulando ya 240 minutos de juego en esta competición entre los dieciseisavos y estos octavos de final, debido a que ambos duelos se resolvieron en el tiempo extra.

A pesar de recibir tres goles en un partido de ida y vuelta constante, el balance para el joven portero dejó destellos de seguridad. Padilla poco pudo hacer ante la efectividad de la Cultural; uno de los tantos llegó por la vía del penal y los otros dos tras desajustes defensivos en los que quedó muy expuesto. Aun así, firmó dos atajadas de mérito que mantuvieron al equipo con vida cuando los locales más apretaban.

Padilla atajó los 120 minutos | X: @AthleticClub

Batalla condicionada por la roja

El partido fue un intercambio de golpes sin tregua. La Cultural de "Cuco" Ziganda se adelantó en dos ocasiones gracias a Calero, pero el Athletic respondió siempre a través de Guruzeta, quien firmó un doblete. Antes del descanso, Sobrino volvió a batir a Padilla desde el punto fatídico, pero Sancet puso el 3-3 definitivo con el que se llegaría al final del tiempo reglamentario.

El escenario se complicó drásticamente para Padilla y su defensa con la expulsión de Aitor Paredes cerca de la hora de juego. Con un hombre menos, el portero mexicano tuvo que liderar una retaguardia que se vio obligada a "meterse en la cueva" para resistir las acometidas leonesas durante casi 60 minutos, incluyendo toda la prórroga.



Athletic avanza a los Cuartos de Final | X: @AthleticClub

El desenlace en la prórroga

La balanza se inclinó finalmente a favor de los leones en el tiempo extra. Tras un gol anulado a la Cultural vía VAR, un penalti cometido sobre Nico Williams permitió a Unai Gómez marcar el 3-4 definitivo.

Con este resultado, Alex Padilla supera una prueba de fuego en León, demostrando que puede responder en escenarios de alta presión y sumando una experiencia vital en su progresión dentro del primer equipo. El Athletic ya espera rival en cuartos, con la tranquilidad de saber que su portería está bien cubierta más allá de la titularidad de Simón.